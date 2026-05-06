Toluca vs LAFC: Hora exacta de la Semifinal de Vuelta de la Concachampions 2026

Este miércoles 6 de mayo del 2026, se enfrentan Toluca vs LAFC en la Semifinal de vuelta de la Concachampions 2026. Los dos equipos se pelean el boleto a la final en donde Tigres ya espera a su rival.

Horario para ver el Toluca vs LAFC en vivo

El encuentro de Toluca vs LAFC arranca en punto de las 19:30 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio Diez. Los dos equipos con el objetivo de llevarse la victoria para avanzar a la final.

Por toda la afición que CREE SIEMPRE 🔥😈 pic.twitter.com/wpWZNeS9fy — Toluca FC (@TolucaFC) May 6, 2026

Un juego que promete muchos goles, emociones de ambos equipos que tienen la clara obligación de imponerse en el terreno de juego. Se espera que el Nemesio Diez este totalmente lleno para apoyar a su club.

Así llegan Toluca y LAFC

Tras el juego de ida, el conjunto del LAFC llega con una ventaja clave pues logró ganar 2-1 con goles de Timothy Tillman, Jesús Angulo y Nkosi Tafari.

El equipo de la MLS, con el empate en el juego de vuelta o la victoria, consigue avanzar a la gran final. Es por eso que llegan con una ventaja clave a la llave, de igual forma, podrían perder por un gol de diferencia si logran marcar dos o más goles de visitante pues empatarían el marcador global pero avanzarían por los goles de visita, un criterio de desempate del torneo.

Por otra parte, Toluca llega necesitado de poder imponerse en el encuentro. Un marcador que no es complicado para Mohamed pues ganar 1-0 le daría el pase a los diablos. En el caso de terminar ganado Toluca 2-1, se tendría tiempos extra al igualar en el marcador global.

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En caso de recibir dos o más goles del LAFC tendrían que ganar por una diferencia de goles.

