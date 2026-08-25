Hormiga González notó la diferencia en los vestidores: hay una peculiaridad en los equipos europeos

Armando ‘Hormiga’ González está dando sus primeros pasos en el futbol europeo. Luego de negociaciones extensas con Chivas, el Olympiacos de Grecia llegó a un acuerdo para comprar el 80% de su ficha a cambio de 12 millones de dólares aproximadamente. El delantero mexicano ya fue presentado de forma oficial y está experimentando sus primeros días en el club griego donde ya logró notar cambios respecto a la Liga BBVA MX.

La Hormiga González aseguró que uno de los cambios más notables ocurrió en el ambiente que se vive en el vestidor del Olympiacos. Si bien es cierto que no existen malas relaciones dentro de la plantilla, su padre Luis Armando contó que el futbolista le trasladó que sus compañeros son demasiados serios en el vestidor. Incluso se animó a comparar el mismo escenario con el cual se encontraba día a día en Chivas.

La Hormiga González confirmó que los vestidores en Europa son distintos a México

“Lo que me dijo es que sí son demasiado serios, porque el vestidor es de muchas culturas, de muchos países, no nada más de griegos. Ahí tienen marroquíes, españoles, argentinos y griegos”, expresó Luis Armando González revelando cómo vive su hijo el día a día en Olympiacos. Luego lo comparó con el ambiente que se vive en el futbol mexicano.

Hormiga González, jugador de Olympiacos|Crédito: @olympiacosfc / X

“La realidad es que ya llevamos aquí tres días y lo que me comentó Armando es que, ya ves, en México o los latinos de repente en el mismo vestidor somos más cariñosos, digámoslo de cierto punto. Empiezan más las bromas, el ambiente y todo”, explicó el padre de la Hormiga.

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Lo cierto es que esta nueva experiencia no solo será un reto para la Hormiga, sino que también su familia deberá adaptarse a una nueva cultura y muy alejada de las costumbres mexicanas. “Estamos aquí empezando a andar en la vida aquí porque todavía no tenemos contacto con muchas cosas. Lo que sí es que hay que tratar de exprimir la cultura que hay acá en Grecia”, expresó su padre.

|@olympiacosfc

Hasta cuándo tiene contrato la Hormiga González en Olympiacos

Armando González firmó un contrato por cinco temporadas con el Olympiacos. De esta manera, el delantero mexicano permanecerá vinculado con el conjunto de El Pireo hasta el 30 de junio de 2031, según reportes provenientes de medios griegos.

La duración del acuerdo demuestra la confianza que el club depositó en la Hormiga, quien tendrá tiempo suficiente para adaptarse al futbol europeo y ganarse un lugar dentro del equipo. González finalizaría su contrato con 28 años, aunque su rendimiento podría despertar el interés de otras ligas antes de cumplirlo.