Mientras la Hormiga no marca, este ex delantero de Chivas ya se estrenó en el AP2026

Uno de los temas que más se le ha cuestionado a Chivas en tiempos recientes es el desaprovechamiento de talento que se evidencia con casos como Alejandro Zendejas o César Huerta. Se indica que no es posible que futbolistas de ese nivel sean desperdiciados en la institución para luego brillar en otros sitios. Y mientras la Hormiga no encuentra el arco… Luis Puente ya marcó en este Apertura 2026.

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¿En qué años Luis Puente fue jugador de las Chivas?

El fin de semana pasado el Atlante consiguió su primer triunfo en el Apertura 2026 después de casi una década sin celebrar una victoria en primera división. Por ello se hizo bastante eco de uno de los causantes de la obtención de esos 3 puntos. Luis Puente fue quien abrió el marcador ante Cruz Azul… quien tiene historia con las Chivas.

Con 23 años, Luis Puente es uno de esos futbolistas con evidente talento que no encontraron cabida en el Guadalajara y buscaron otra oportunidad en el entorno de la Liga BBVA MX. El nacido en Colima se formó en Chivas y fue después de su proceso con la Sub-20… que en el 2024 emigró a Pachuca. Esto para buscar el sueño en Atlante a inicios de 2026.

Y justamente siendo el titular en los onces de Miguel Herrera en este Apertura 2026, el ariete del Potro encontró el fruto de su lucha. Marcó su primer gol en primera división el sábado pasado, donde Atlante venció 2-3 a Cruz Azul. Con esto, mientras otros sufren de sequía, el talento formado en Chivas ya encontró el arco.

¿Chivas es un desperdiciador de talento?

Este asunto de la fuga de talento ocurre en muchos clubes, pero se ha puesto el dedo en el renglón con el caso de Chivas. Dado que la institución no ha vivido sus mejores años en cuanto a la obtención de títulos, cuando ocurren los ejemplos como el de Alejandro Zendejas o César Huerta… se hace un gran eco. Pero otros tantos casos tienen relación con particularidades de una competencia amplia y decisiones técnicas que marcan los rumbos de las carreras de muchos futbolistas a nivel nacional, no solo en el Guadalajara.