Hugo Camberos: ¿cuántos mexicanos han jugado en Países Bajos?

El futbol mexicano está viendo el surgimiento de las nuevas generaciones de jugadores que representarán al balompié nacional en los siguientes años. Y uno de los que más ilusión genera es Hugo Camberos, quien fue la máxima figura del Premundial de Concacaf. Tan bueno es su nivel, que se habla de serios sondeos desde Países Bajos. Así le ha ido a los mexicanos en esta liga.

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Hugo Camberos: ¿qué mexicanos han jugado en Países Bajos?

El futbol de dicho país probablemente es el que mejor ha acogido a los connacionales y sin duda es donde mejor se han desarrollado. Ante eso, incluso resulta extraño que los aspirantes a emigrar no piensen primero en dicha liga. Pero en dicho contexto, todo comenzó cuando un tal Carlos Salcido abrió las puertas en 2006, después de ser mundialista en la Copa del Mundo de Alemania.

Gracias a eso (y al legado de los Guardado, Álvarez o Lozano) el jugador azteca siempre llega para dejar buenas presentaciones en lo general. En total, han militado 14 jugadores desde aquel 2006, destacando sobre todo en el PSV, aunque el propio Ajax y recientemente el Feyenoord ya disfrutaron del talento mexicano. He aquí el listado total con nombre, club y año de llegada.

Carlos Salcido - PSV - 2006

Héctor Moreno - AZ Alkmaar - 2008

Francisco Rodríguez - PSV - 2008

Ulises Dávila - Vitesse - 2011

Jesús Corona - Twente - 2013

Andrés Guardado - PSV - 2014

Hirving Lozano - PSV - 2017

Uriel Antuna - FC Groningen - 2017

Erick Gutiérrez - PSV - 2018

Edson Álvarez - 2019

Jorge Sánchez - Ajax - 2022

Santiago Giménez Feyenoord - 2022

Stephano Carrillo - Feyenoord - 2025

Mateo Chávez - Az Alkmaar - 2025

¿Hugo Camberos ya tiene ofertas desde Países Bajos?

Según la información que circula en estos momentos, Hugo Camberos interesa en demasía en Ajax y en Feyenoord. Aunque no se ha indicado un inicio de negociaciones, los neerlandeses saben que la cláusula de compra del joven de 19 años es de al menos 10 millones de dólares. Y es que no se debe olvidar que justamente Chivas lo blindó renovándole - hace 12 meses - su contrato hasta 2028.

@lukitaalu 🚨LOS MILLONES QUE LOS EUROPEOS TIENEN QUE PAGAR POR HUGO CAMBEROS ♬ sonido original - lukis

Sin embargo, indican que PSV podría entrar a las negociaciones, y allí Los Granjeros llevarían ventaja por el acuerdo que existe entre instituciones firmado desde 2022. Pero esto apenas inicia y se ve complicado que salga este invierno, por lo que en verano la información podría resurgir fuertemente.