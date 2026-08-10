Este es el nuevo Carlos Vela que Chivas mandaría a Europa

El Club Deportivo Guadalajara fue uno de los equipos más mencionados a lo largo del Premundial Sub-20. Sus jugadores son emblema de esta nueva generación que clasificó al Mundial del 2027 y que también disputará los Juegos Olímpicos en 2028. Ante eso, Hugo Camberos suena como un posible Carlos Vela 2.0 por la forma en que se fue a Europa formando parte de las Chivas.

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¿Hugo Camberos será el nuevo Carlos Vela de Chivas?

Hablar de Carlos Vela es hacer mención de uno de los elementos más talentosos de la época reciente, por lo que no se trata de comparar a Hugo Camberos con el ex futbolista. Sin embargo, sus casos podrían hacerse prácticamente idénticos, pues se asegura que desde Europa hay un fuerte interés en llevarse al juvenil de las Chivas.

Por eso el caso de Vela viene a la memoria, recordando que tras ese Mundial Sub-17 de 2005, el muchacho del Guadalajara se fue al viejo continente para buscar consolidar su carrera… sin nada afianzado en México. Y la realidad es que Hugo tiene básicamente el mismo tema, aunque él ya forma parte del primer equipo.

Con 19 años, Hugo ya ha tenido roce con la primera división e incluso la gente en ocasiones se indica desesperada al pedir más minutos para Camberos en los juegos de Liga BBVA MX. Pero en caso de no lograr más minutos en cancha, la opción europea suena bastante bien… pues se dice que Arsenal y Tottenham estarían sondeando la posibilidad de hacer una bomba en el entorno del balompié nacional.

¿Cuándo se reporta Hugo Camberos con las Chivas?

Tras su destacada participación en el Premundial, Hugo Camberos y Santiago Sandoval regresarían con el grupo tras la disputa del tercer juego de Chivas en la Leagues Cup. El Guadalajara jugará ya eliminado el miércoles 12 contra el Seattle Sounders y después viajará a Torreón para enfrentar al Santos en la Jornada 4 de la Liga BBVA MX. Allí, es donde los seleccionados mexicanos se reintegrarán con el primer equipo. Se espera que ambos elementos tengan bastante participación en los próximos juegos.