Ibai se burla de Cruz Azul “es un equipo que pechofria”

Ibai nuevamente se volvió viral en las redes sociales haciendo una dinamica junto a Rivers en la que intentó adivinar lo que significan 10 expresiones mexicanas y en una se terminó burlando de Cruz Azul.

El creador de contenido español, provocó risas y enojos entrea aficionados de futbol por burlarse la Máquina. Dentro de su dinamica, una de las expresiones mexicanas que le puso Rivers fue "No la vayas a cruzazulear", a lo que Ibai respondió que "a pechofiar" y explicó que Cruz Azul es un equipo que pechofria y por eso el significado.

Segundos después Ibai acalara que no es nada en contra de Cruz Azul, que simplemente así es el dicho que se tiene.

"porque Cruz Azul es un equipo que pecho fria, entonces... Cruz Azul pecho fria entonces no la vayas a cagar. Nada en contra de Cruz Azul pero es el dicho" fue lo que mencionó Ibai en su video.

Con su video, diferentes aficionados de Cruz Azul, lejos de enojarse con Ibai, lo tomaron de buena forma y en los comentarios presumieron el cariño que le tienen al equipo. Algunos, llevaron el momento hasta el grado de reirse y soltar un ligero insulto para el español.

¿Qué significa la palabra Cruzazulear?

"Cruzazulear" es un verbo coloquial originado en el ambiente deportivo mexicano, que se refiere a la acción de perder un partido, una final o torneo de manera inesperada y estrepitosa, después de tener la victoria prácticamente asegurada.

La derrota se da en los últimos minutos del encuentro o luego de tener una ventaja considerable al rival. Este término deriva del equipo de fútbol Cruz Azul, conocido por sus repetidas derrotas en finales o momentos clave a pesar de estar en ventaja.

En México, es una palabra que se usa en otros contextos más no solo en lo deportivo por la gran fama que tiene el equipo y la burla que existe al club.

La Real Academia Española lo ha incluido en su Observatorio de Palabras, reconociéndolo como un neologismo en el español de México.

