La insólita declaración de Xavi tras la eliminación del Barcelona

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández hizo una declaración que no gustó para nada a la afición culé, esto tras quedar eliminado en la Europa League a manos del Manchester United en Old Trafford.

"La sensación de que hemos estado mucho mejor que la temporada pasada. Hemos dado la cara. Hemos jugado contra Bayern, Inter y Manchester. No hemos dado la talla contra estos rivales. Al año que viene a ser más competitivos, a ser autocríticos y ahora a centrarnos en la Liga y la Copa, muy importantes", comentó Hernández luego del partido en el Teatro de los sueños.

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El conjunto de Barcelona de la mano de Xavi Hernández no puede en competencias de Europa, pues el Barcelona fue eliminado en fase de grupos de la Champions League, aquella ocasión jugó en dicha instancia ante el Bayern Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev, ya eliminados del torneo más prestigioso del mundo, pasaron en la Europa League, ahí eliminó al Napoli de Hirving Lozano y en cuartos de final de cayó ante el Eintracht Frankfurt.

Xavi analizó las claves de la derrota del Barcelona

Una dolorosa derrota ante el Manchester United, que significa un duro golpe para el proceso de Xavi Hernández con los blaugranas, pues la ex figura del equipo como jugador, llegó como salvador al equipo, aunque los tiene lideres de la liga española, la exigencia hacía el Barcelona es mayor, pues su afición estaba acostumbrada a ver su equipo en zonas altas de Europa.

Tras la eliminación, Xavi destacó que el gol de Fred al arrancar la segunda mitad fue factor para el resultado final.

"Ese gol nos hace daño; en un balón dividido que perdemos. Nos ha costado en la segunda parte. Han puesto mucha intensidad. La primera parte ha sido muy buena. La eliminatoria ha sido muy igualada aquí y allí”, acotó.

Aunque recalcó que al final del encuentro su equipo apretó el ritmo, pero no pudo revertir el resultado, además, Xavi, reconoció la superioridad de los “Red Devils” y resaltó que su equipo compitió bien y dio la cara en todo momento.

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Barcelona se mantiene líder en LaLiga

Ya sin la Europa League y con 15 jornadas por delante en LaLiga, el Barcelona y Xavi buscarán mantener la cantidad de puntos de ventaja ante el Real Madrid, los culés le llevan ocho unidades.

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