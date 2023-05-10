Inter de Milan muy cerca de la final de Champions League

Un verdadero torbellino fue el Inter de Milán, principalmente en la primera parte, para tomar una ventaja de 0-2 en el partido ida de las semifinales de la Champions League ante su acérrimo rival el AC Milan.

Un primer tiempo que fue totalmente azul y negro, y desde muy temprano el Inter tomó ventaja en el marcador. Al minuto 8, Hakan Calhanoglu ejecuta un tiro de esquina peligroso donde Edin Dzeko no perdonara con un preciso disparo dentro del área que se cuela directamente por la escuadra derecha.

Tres minutos después, con una defensa totalmente dormida del Milan, Federico Dimarco sirve dentro del área para Henrikh Mkhitaryan que remata con certeza batiendo al guardameta Mike Maignan para poner el marcador 0-2.

Inter siguió atacando a la escuadra dirigida de Stefano Pioli y al 15’ Hakan Calhanoglu remata desde fuera del área y manda el balón al palo derecho.

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Milan ya no veía lo duro sino lo tupido luego que el delantero argentino Lautaro Martínez cae dentro del área para que el silbante marcará penalti. El VAR llamó al árbitro español Gil Manzano que al revisar el video se echa para atrás.

El equipo rojinegro no pudo encontrarse en todo los primeros 45 minutos, tanto así que no pudo realizar un disparo hacia la portería.

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La segunda parte, Milan intentó irse al frente buscando por lo menos el gol que le diera esperanza en la serie, pero la primera gran oportunidad de gol fue para Edin Dzeko al recibir un pase preciso y lograr conectar un buen disparo. Mike Maignan adivina la trayectoria y detiene con una gran atajada.

hasta el 63’ llegó el primer disparo de peligro de los de casa con Sandro Tonali al recibir un pase en los límites del área para disparar con potencia pegando el balón en el poste izquierdo.

Los minutos continuaron sin que el Milan pudiera encontrar el camino del gol.

Gran victoria del equipo de Simone Inzaghi que el próximo martes, en esta misma cancha, buscará conseguir el medio boleto que le falta para la final de la Champions League.

Termina el partido

Minuto 90: Cuatro minutos de prórroga.

Minuto 81: Junior Messias irrumpe en el área y aprieta el gatillo, pero no logra batir al portero.

Minuto 69: Francesco Acerbi tiene espacio al borde del área y conecta un disparo que va dirigido al centro de la portería, pero Mike Maignan detiene con facilidad.

Minuto 63: Sandro Tonali recibe un pase preciso dentro del área para a continuación rematar a puerta sin suerte. Su disparo pegó en el poste izquierdo. ¡Se salva el Inter!

Minuto 53: Edin Dzeko recibe un pase preciso y logra conectar un buen disparo pero Mike Maignan adivina la trayectoria y detiene con una gran parada.

Minuto 49: Brahim Díaz remata desde el borde del área. El balón se va desviado por el poste izquierdo.

¡INICIA LA SEGUNDA PARTE DEL ENCUENTRO!

Termina el primer tiempo: Milan 0-2 Inter

Minuto 34: Mísil de Lautaro Martínez desde el borde del área. Se escapa sólo unos centímetros por encima del travesaño.

Minuto 32: Lautaro Martínez cae dentro del área y el arbitro pita penalti. El VAR llama al silbante que al ver el video no marca nada.

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Minuto 30: Davide Calabria se libra bien de su marcador en el área y estuvo a punto de marcar con un disparo que se fue desviado del palo derecho.

Minuto 15: Hakan Calhanoglu remata desde fuera del área y manda el balón al palo derecho. ¡Se salva el Milan!

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Minuto 11: ¡Goooool! Federico Dimarco sirve dentro del área para Henrikh Mkhitaryan, que remata batiendo a Mike Maignan. 0:2.

Minuto 8: ¡Goooool! Hakan Calhanoglu ejecuta el córner con un centro peligroso y el balón llega a la posición de Edin Dzeko, que no perdona con un preciso disparo desde cerca que se cuela directamente por la escuadra derecha. 0:1.

¡COMIENZA EL ENCUENTRO ENTRE MILAN VS INTER!

Alineaciones Milan vs Inter

Milan.

Inter de Milán

El Inter de Milán y el AC Milan se miden en la Champions League por primera vez desde 2005, una eliminatoria que favoreció al Milan después de que se abandonara el partido de vuelta cuando los hinchas del Inter lanzaron bengalas a la cancha. Con todos esperando que el futbol sea noticia en esta ocasión, los dos clubes compiten en el cuarto “Derby della Madonnina” de la temporada sin que ninguno de los dos haya asegurado su paso a la Champions de la próxima temporada mediante su clasificación en la Serie A.

Eso agrega un toque extra a la segunda eliminatoria consecutiva del Milan ante un rival italiano en esta edición de la Champions League, ya que venció al Napoli, que acaba de coronarse como campeón de la Serie A, por 2-1 en el global en la ronda de cuartos de final. Está invicto desde esa hazaña (G2, E2), y con esos cuatro partidos produciendo exactamente dos goles, hay muchas razones para esperar un comienzo cauteloso en esta semifinal.

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Pero es el Inter el que ha tenido mejores resultados en este choque en el último tiempo (Inter: G3, E1, P1) y después de vencer al Benfica 5-3 en el global para llegar hasta aquí, buscará ganar tres de los últimos cuatro encuentros contra su acérrimo rival y compañero de San Siro sin encajar goles en contra (P1). Si bien aparentemente tiene la ventaja según los recientes encuentros generales entre sí, el Inter no ha ganado como 'equipo visitante' en San Siro desde febrero de 2021 (E2, P1), y ahora intentará repetir la victoria en el partido de ida de los cuartos de final, cuando le ganó al Benfica por 2-0 en Portugal.

Jugadores a seguir Milan vs Inter

Olivier Giroud anotó el primer gol en el partido de vuelta del Milan contra el Napoli, y ese fue su quinto gol de la temporada en la Champions League, ha anotado cuatro de ellos entre los minutos 40 y 60. Lautaro Martínez ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos del Inter, y en tres ocasiones lo hizo desde el min. 75 en adelante.