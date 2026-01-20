Inter de Milán 1-2 Arsenal: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY martes 20 de enero, partido de la jornada 7 de la UEFA Champions League 2026, marcador por internet y online

La capital mundial de la moda abre sus puertas para una noche más de la UEFA Champions League. El Inter de Milan recibirá al Arsenal en un duelo de gigantes europeos. Los pupilos de Chivu no la han pasado nada bien en sus últimos compromisos del certamen coopero, pero un triunfo ante los Gunners podrían dar un golpe sobre la mesa. Por otro lado, el cuadro de Mikel Arteta buscará mantener su paso perfecto tras seis victorias al hilo.

