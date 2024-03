Jaime Lozano explica la razón por la que Santiago Giménez no jugó ante Panamá

El pasado jueves 21 de marzo del 2024, la Selección Mexicana disputó las semifinales de la Nations League ante Panamá, partido que terminó ganando 3-0 con goles de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda.

El encuentro terminó con polémica pues cuatro jugadores tuvieron que salir de cambio por resentirse de lesiones, situación que cambió el plan de juego de Jaime Lozano y que impidió que jugadores como Santiago Giménez tuviera minutos.

Algo que no le gustó al delantero mexicano pues lo captaron haciendo varios gestos de frustración al terminar el encuentro.

Declaraciones de Orbelin Pineda post encuentro ante Panamá

Jaime Lozano confiesa porque se quedó Santi en la banca

Es por eso que este sábado 23 de marzo del 2024, Omar Villarreal aprovechó para preguntarle a Jaime Lozano en conferencia de prensa sobre la reacción que tuvo Santiago y conocer su opinión.

El entrenador detalló que es algo natural porque quiere aportar lo mejor para el equipo. Pero explicó que habló con él y que se siente tranquilo porque es un jugador y una persona que está bien aconsejada en casa.

“Es natural, yo lo veo natural. Somos personas, tenemos emociones, tenemos expectativas y Santi, lo comenté al terminar el partido, me preguntaban si lo había guardado y no lo guardé. No voy a guardar a uno de los mejores jugadores que tiene la Selección para un partido inmediato, siguiente aunque sea una final. Entonces, hubo cuatro compañeros que nos obligaron a hacer cambios por situaciones especiales, tan claro como eso. Obviamente él siente frustración por las ganas de entrar, de ayudar pero hasta ahí. Conozco a Santi, Santi me conoce y lo hemos hablado además. Entonces no hay mucho que decir porque además de ser un gran jugador, es un gran muchacho está demasiado bien asesorado, entonces eso a mi como técnico y al cuerpo técnico y a los compañeros nos ayuda mucho que los jugadores estén bien asesorados y él en casa sobretodo tiene los mejores ejemplos que pueda tener un ser humano y ano te digo un futbolista”.

