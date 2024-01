Jaime Lozano abre las puertas de la Selección a Chicharito Hernández

Chicharito y Chivas alistan los últimos detalles para que se convierta en el refuerzo ‘bomba’ de los rojiblancos para el Clausura 2024. El inminente regreso a Guadalajara podría también reabrirle las puertas de la Selección Mexicana, de acuerdo con Jaime Lozano, técnico nacional.

“Ha hecho una excepcional carrera, ha estado en clubes importantes, siempre ha sido un referente en nuestro país y el máximo goleador de la Selección Nacional. Ahora si viene a Chivas, que es prácticamente un hecho, lo tendremos cada semana viéndolo competir, que es importante, ya lo he dicho que para mí la edad es simplemente un número, hay que verlo competir, hay que ver cómo está de la cabeza en cuanto a la ilusión que pueda tener porque no es fácil, no es fácil estar compitiendo a un gran nivel por tantos años, y verlo. Seguramente si llega le haría mucho bien a su equipo. Todos son elegibles” reveló Jaime Lozano en entrevista con W Deportes.

Te puede interesar: Cade Cowell ya tuvo sus primeros trabajos como futbolista de Chivas

Lo que aportaría ‘Chicharito’ Hernández si regresa a Chivas

El último paso de Chicharito en la Selección Mexicana

La última vez que Chicharito Hernández se puso la camiseta de la Selección Mexicana fue en septiembre de 2019 en un juego amistoso donde México derrotó 3-0 a Estados Unidos. En dicha concentración ocurrió una indisciplina que lo dejó fuera del resto del proceso a Qatar 2022 bajo el mando de Gerardo Martino.

Javier insiste con estar en la Selección

Chicharito no ha renunciado a la Selección Mexicana. En febrero del año pasado mientras jugaba en el Galaxy de los Ángeles comentó:

“Si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado de la Selección Mexicana. Como jugador, lo estoy haciendo como me enseñó mi abuelo, como me enseñó mi padre; si quieres ser jugador de la selección tienes que sobresalir en tu equipo y al final de cuentas es lo que está en mi mente” dijo Hernández quien llegaría a la Copa del Mundo de 2026 con 38 años.

Te puede interesar: Acaba de llegar pero... Rogelio Funes Mori dejaría a Pumas