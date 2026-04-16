Selección confirma un nuevo entrenador para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
A menos de dos meses, una Selección confirmó la incorporación de un nuevo entrenador para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este jueves 16 de abril del 2026, una selección confirmó en sus redes sociales a su nuevo entrenador para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Se trata de la Selección de Japón que reveló que su nuevo entrenador es Shunsuke Nakamura, un exfutbolista japonés que jugaba en la posición de mediocampista.
"Nos complace anunciar que Shunsuke Nakamura ha sido nombrado miembro del cuerpo técnico de la selección nacional de Japón (SAMURAI BLUE) que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026".
SAMURAI BLUE コーチに中村俊輔氏が就任 #jfa #daihyo https://t.co/1x7kSWWlqz pic.twitter.com/6MBJWFVy4S
— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) April 16, 2026
Las primeras palabras de Shunsuke Nakamura
Shunsuke Nakamura se une al cuerpo técnico que comanda Hajime Moriyasu, buscando reforzar al equipo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
"Me complace anunciar que me uniré al cuerpo técnico de la selección nacional de Japón como entrenador.
Reflexioné detenidamente sobre el impacto de mi incorporación en un momento tan crucial, justo antes de la final de la Copa del Mundo, pero tras recibir palabras de aliento y entusiasmo del entrenador Moriyasu, decidí aceptar el puesto. Me esforzaré por compartir las mismas aspiraciones que los jugadores de la selección japonesa que compiten a nivel mundial y contribuir a alcanzar los objetivos que el equipo se ha propuesto.
La carrera y los números de Shunsuke Nakamura
Shunsuke Nakamura tuvo una carrera destacada de futbolista pues logró estar en ocho equipos durante su carrera. Dejando grandes números alrededor del mundo.
- 1994-1997 Toko Gakuen High School
- 1997-2002 Yokohama Marinos
- 2002-2005 Reggina (Italia)
- 2005-2009 Celtic (Escocia) 2009-2010
- RCD Espanyol (España)
- 2010-2016 Yokohama F. Marinos
- 2017-2019 Jubilo Iwata
- 2019-2022 Yokohama FC
Los números en las ligas de que jugó
Liga J1: 408 partidos, 73 goles
Liga J2: 16 partidos, 1 gol
Italia/Serie A: 81 partidos, 11 goles
Escocia/Premiership: 128 partidos, 29 goles
España/La Liga: 13 partidos
Con la Selección de Japón disputó un total de 98 partidos internacionales en los que marcó 24 goles y participó en la Copa Mundial de la FIFA 2006 y 2010.