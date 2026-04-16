Selección confirma un nuevo entrenador para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este jueves 16 de abril del 2026, una selección confirmó en sus redes sociales a su nuevo entrenador para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Se trata de la Selección de Japón que reveló que su nuevo entrenador es Shunsuke Nakamura, un exfutbolista japonés que jugaba en la posición de mediocampista.

"Nos complace anunciar que Shunsuke Nakamura ha sido nombrado miembro del cuerpo técnico de la selección nacional de Japón (SAMURAI BLUE) que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Las primeras palabras de Shunsuke Nakamura

Shunsuke Nakamura se une al cuerpo técnico que comanda Hajime Moriyasu, buscando reforzar al equipo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

"Me complace anunciar que me uniré al cuerpo técnico de la selección nacional de Japón como entrenador.

Reflexioné detenidamente sobre el impacto de mi incorporación en un momento tan crucial, justo antes de la final de la Copa del Mundo, pero tras recibir palabras de aliento y entusiasmo del entrenador Moriyasu, decidí aceptar el puesto. Me esforzaré por compartir las mismas aspiraciones que los jugadores de la selección japonesa que compiten a nivel mundial y contribuir a alcanzar los objetivos que el equipo se ha propuesto.

La carrera y los números de Shunsuke Nakamura

Shunsuke Nakamura tuvo una carrera destacada de futbolista pues logró estar en ocho equipos durante su carrera. Dejando grandes números alrededor del mundo.

1994-1997 Toko Gakuen High School

1997-2002 Yokohama Marinos

2002-2005 Reggina (Italia)

2005-2009 Celtic (Escocia) 2009-2010

RCD Espanyol (España)

2010-2016 Yokohama F. Marinos

2017-2019 Jubilo Iwata

2019-2022 Yokohama FC

Los números en las ligas de que jugó

Liga J1: 408 partidos, 73 goles

Liga J2: 16 partidos, 1 gol

Italia/Serie A: 81 partidos, 11 goles

Escocia/Premiership: 128 partidos, 29 goles

España/La Liga: 13 partidos

Con la Selección de Japón disputó un total de 98 partidos internacionales en los que marcó 24 goles y participó en la Copa Mundial de la FIFA 2006 y 2010.

