André Jardine se sincera y revela qué es lo que espera de Chivas

Cuando dé inicio el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf, entre el América y las Chivas, el marcador global será de 3-0 en favor de las águilas; sin embargo, su director técnico, André Jardine, ha comandado los entrenamientos previos para enfrentar a un rival en estado óptimo.

VE CHIVAS VS AMÉRICA EN VIVO AQUÍ

“Nos preparamos para un Chivas en su mejor versión, buscando sus chances, porque es un Clásico, (esperamos) un partido peleado, duro, disputado, donde los dos equipos entran a vencer. Los dos tienen grandes argumentos, jugadores y técnicos que ya probaron sus competencias. Nos preparamos para el mejor Chivas que pueda existir y debemos responder con el mejor América que puede ser”, dijo, en conferencia.

Te puede interesar: Los impresionantes números de André Jardine como técnico del América

¿Andre Jardine podría ser DT de la Selección Mexicana? | En Caliente

Jardine no hará experimentos vs Chivas

Se ha especulado alrededor de la alineación que el estratega brasileño enviará en el desenlace de la llave y, aunque no la adelantó —fiel a su costumbre—, sí advirtió que no utilizará este encuentro para probar cosas que no le hayan funcionado antes.

“Es importante encontrar momentos para colocarlos en estrategias distintas y recoger sensaciones que son importantes para cuando vienen los partidos que deciden tu vida en un torneo, ahí no puedes experimentar, debes poner a los jugadores que aprovecharon mejor, que te dejaron más certezas que dudas. El partido de mañana es uno de esos donde no hay experimentos, van los jugadores en mejor momento”, indicó.

El timonel del conjunto de Coapa aceptó que es consciente de que la exigencia de la afición irá más allá de avanzar a los cuartos de final y aseguró que buscarán tener la posesión, pero enfatizó que se trata de un choque en el que sus pupilos deberán priorizar la zona baja del cuadro para no poner en riesgo el pase.

“Es un clásico. Se transforma en un partido muy importante y se exige un equipo concentrado, atento y comprometido que defienda con todo el corazón cada pelota, nuestra portería con el máximo nivel. Con pelota, jugaremos como siempre, imponiéndose, buscando al rival en todo instante. Estaremos peleando por cada pelota, defendiendo, porque en defensa se mide el compromiso, esto no se negocia. La afición tiene todo el derecho de exigirnos y verán un América con entrega total”, sentenció.

Te puede interesar: Las probabilidades matemáticas de que Chivas remonte ante el América