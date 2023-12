Esto le pidió Jardine al América para no llevarse ninguna sopresa

Las últimas tres liguillas, la llave en la que el América ha quedado eliminado ha estado marcada por su incapacidad de ganar en el Estadio Azteca. Con el objetivo de evitar una nueva sorpresa desagradable para su causa, el director técnico de las águilas, André Jardine, le ha hecho una petición a los futbolistas que comanda.

“Tienes que enfocarte en hacer tu trabajo lo mejor posible. En partidos de eliminatoria, hay un nivel de atención máximo, los errores se cobran caro, tienen un peso mayor y eso traba el partido, todos saben esto. Siempre son partidos con un nivel de ansiedad más alto. Tienes que estar con tu cabeza 100 por ciento enfocado en tu trabajo, lo que debes hacer, tu función táctica, es un tema de concentración. Si tú piensas en cualquier otra cosa, no estás 100 por ciento enfocado. He hablado mucho de esto con los jugadores”, dijo en conferencia.

Jardine va por todo con el América, está en los detalles

El entrenador brasileño reveló que hubo un aspecto particular que le prohibió a los elementos de su equipo: “Distracciones. Hay que estar más concentrados, porque los dos goles (en León) eran defendibles y hay errores importantes en ambos. Cuando es un golazo del rival, no tengo mucho que hacer; cuando cometes errores, tienes que corregirlos como hacemos desde la fecha 1. No por nada, terminamos como la mejor defensa del torneo, es porque trabajamos mejor que los otros, pero hay que seguir trabajando. Tengo la sensación de que nuestro equipo estará un nivel de atención máximo”.

Jardine contó qué espera ver de su grupo una vez que se pite el inicio del juego de vuelta frente a La Fiera.

“El América que buscamos construir imaginando este momento de Liguilla es agresivo, contundente, dominante, tiene que tomar las riendas, el control del partido; muy consistente, sólido en defensa, generando situaciones. En cuanto el juego siga abierto, tenemos que ser el equipo que busque el gol y la victoria”, concluyó.