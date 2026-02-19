Javier Aguirre confiesa que tiene a 9 titulares definidos para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA México vs Sudáfrica

Estamos a 112 días para que la gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Javier Aguirre reveló en entrevista que ya tiene definidos a nueve jugadores que serán los titulares en el encuentro de México vs Sudáfrica y que solo le faltan dos posiciones por definir.

El entrenador de la Selección Mexicana, el 'Vasco' Aguirre detalló en entrevista en el canal de YouTube de Jorge ‘Burro’ Van Rankin que ya tiene definido a nueve futbolistas que serán titulares en el partido de la Selección Mexicana vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, pero fue cuidadoso y no dijo ningún nombre.

"Me faltan dos, pero lo tengo en la mente y no tengo dudas. Al menos que haya una tragedia, espero que no" mencionó Javier a la pregunta de si ya tiene definido su once para la inauguración de la justa mundialista.

Javier fue claro al explicar que la única forma en la que haya cambios entre los jugadores que ya tiene definidos es por un tema de lesión.

Estos serían los nueve jugadores definidos para enfrentar a Sudáfrica

Javier Aguirre no dio ningún nombre, pero tomando en cuenta sus alineaciones que manda constantemente, se puede tener una idea de los nueve futbolistas que tiene definidos para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una de las posiciones en las que no debe de tener dudas es en la portería al contar con tres porteros de gran calidad. Cualquier de los tres podría poner en el último momento y sentirse tranquilo con su decisión. Pero para enfrentar a Sudáfrica se espera que sea Malagón el elegido.

En la defensa, saldría con César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. En la media sería Edson Álvarez, Marcel Ruíz y Gilberto Mora. En la delantera contaría con Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.

Le faltaría por definir a un defensor por la banda y a un delantero que pueda tener desequilibrio por las bandas, dependiendo de quien llegue en mejor momento, podrá cambiar su decisión.

Fecha y hora del México vs Sudáfrica partido de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El encuentro de México vs Sudáfrica es el encargado de iniciar con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el partido se disputa el jueves 11 de junio del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México.

