Javier Aguirre demuestra su humildad y autocrítica en Valencia: “Habría sido injusto ganar”

Javier Aguirre tuvo su debut como entrenador del Valencia tras su paso por la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Fue por la Jornada 8 de LaLiga 2026-27, donde su equipo consiguió un empate 2-2 ante Racing de Santander. A pesar de que tuvo opciones de quedarse con los tres puntos, el estratega mexicano mantuvo su humildad y afirmó que hubiese sido injusto ganar el partido.

Valencia empezó de gran manera madrugando al conjunto local con un gol de Dani Raba a los 2 minutos de partido. Sin embargo, Yassir Zabiri empató a los 32 e Iván Martín Núñez consiguió la remontada en el 47. Para suerte del ‘Vasco’, su equipo logró empatar el encuentro con un tanto de David Otorbi en el minuto 65 para sumar un punto en la tabla general.

Javier Aguirre muestra su humildad tras empatar ante Racing de Santander

“Hay pasajes del partido que me gustó. Pero el rival aquí en Santander ha sometido a todos. Nos repusimos del 2-1 y tiramos para adelante. Me gustó la actitud de mis jugadores. Tres acalambrados y seguíamos adelante. Pero obviamente hay cosas que mejorar, como el segundo gol, que abandonamos al que disparó. Fue un empate justo, porque no hubiese sido justo que hubiésemos ganado con esa ocasión final”, expresó Aguirre.

Luego, el entrenador mexicano asumió la responsabilidad del resultado: “Perdimos muy fácil la pelota. El primer pase de seguridad no lo dábamos, la verdad. Nos faltó pases de seguridad. Pasamos a línea de cuatro, porque estábamos tres contra uno y fue culpa mía por no leer bien el partido. Luego la segunda parte bien. Mejor. Somos un equipo que estábamos encontrándonos. El paso A lo dimos, que es actitud. Con el talento que tenemos haremos mejores partidos”.

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¿Qué sigue para Javier Aguirre en Valencia?

Javier Aguirre tendrá su debut en Mestalla el próximo sábado 17 de octubre, cuando Valencia reciba al Athletic Club por la Jornada 9 de LaLiga 2026-27. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y será una nueva oportunidad para que el ‘Vasco’ consiga su primera victoria al frente del equipo.

Posteriormente, el cuadro valencianista volverá a jugar ante su afición. Su siguiente compromiso será contra Villarreal el sábado 24 de octubre, por la décima fecha del campeonato español. De esta manera, Aguirre tendrá dos partidos consecutivos en casa para buscar triunfos y darle continuidad a la reacción mostrada en Santander.