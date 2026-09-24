Javier Aguirre: “Rechazamos 4 propuestas de trabajo, incluyendo México”

Así como Rafa Márquez fue su sucesor y ya confirmó su primera lista de convocados, Javier Aguirre dejó la Selección Mexicana y comenzó una nueva etapa en España. El entrenador mexicano tomó una decisión sobre su futuro después de analizar distintas propuestas que recibió tras su salida del combinado nacional.

Con Javier Aguirre ya oficializado como entrenador del Valencia, sus declaraciones dejan en claro que recibió cuatro ofertas de trabajo antes de aceptar el proyecto del conjunto español. Entre esas propuestas se encontraba una de México, pero finalmente eligió regresar a un país donde tiene una larga trayectoria y vínculos personales.

Crédito: Mexsport

Las mejores frases de Javier Aguirre en su llegada al Valencia

Aguirre explicó que su decisión de llegar al Valencia estuvo relacionada con su vínculo con España. El entrenador recordó que pasó 15 temporadas trabajando en ese país y que sus hijos estudiaron allí, factores que influyeron en la elección después de evaluar las distintas alternativas.

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El director técnico también destacó la importancia histórica del Valencia y asumió el nuevo desafío con la intención de entregar su máximo esfuerzo. Su llegada se produce después de su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, ciclo que terminó tras el Mundial 2026.

El Valencia atraviesa un momento complicado en LaLiga 2026-27. Después de las primeras siete jornadas, el equipo se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Aguirre tendrá como primer objetivo comenzar a recuperar posiciones durante la temporada y evitar el descenso a Segunda División.

Su contrato con el conjunto de Mestalla será hasta el final de la presente campaña, aunque existe una opción para extenderlo por una temporada más. De esta manera, el mexicano vuelve a dirigir en una competencia que conoce después de sus pasos por Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Los números de Javier Aguirre como entrenador de México

En sus tres etapas con la Selección Mexicana, Aguirre dirigió 98 partidos, con 60 victorias, 20 empates y 18 derrotas. Además, sus equipos marcaron 163 goles y recibieron 72.

En partidos oficiales dirigió 50 encuentros, con 33 triunfos, 9 empates y 8 derrotas, además de 84 goles a favor y 32 en contra. Durante su último ciclo en México conquistó la Copa Oro 2025 y la Concacaf Nations League 2024-2025.

