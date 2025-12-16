ÚLTIMA HORA: Javier Aguirre PIERDE el premio a mejor entrenador de The Best 2025 de la FIFA

Este martes 16 de diciembre del 2025, se dio a conocer al entrenador ganador al mejor DT de The Best 2025, categoría en la que se encontraba nominado Javier Aguirre y que desafortunadamente no logró ganar.

The Best dio a concoer que los tres nominados a poder ganar el premio fueron: Luis Enrique, Hansi Flic y Arne Slot, para terminar siendo el ganador Luis Enrique.

Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Luis Enrique se lleva el reconocimiento luego de ganar Champions League, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions (Supercopa de Francia) y fue subcampeón en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

¿Por qúe fue nominado Javier Aguirre a los premios The Best?

La nominación de Javier Aguirre a los premios The Best se debe por los grandes resultados que logró conseguir con la Selección Mexicana en el periodo del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.

En esas fechas, México logró ganar la Liga de Naciones de la Concacaf, al derrotar 2-1 a Panamá en marzo de 2025, consiguiendo ganar la competición por primera vez en su historia y tan solo cuatro meses después logró levantar la Copa de Oro al derrotar a Estados Unidos en la final.

Aguirre dirigió en el lapso de tiempo que evalua The Best un total de 17 encuentros en los que consiguió ganar 12, empatar dos y perder solamente tres juegos. (De los 17 juegos, es importante mencionar que dos fueron encuentros amistosos que no se consideran oficiales por lo que la FIFA no le contaría una victoria y una derrota)

Resumen de estadísticas:

Partidos jugados: 17

Victorias: 12

Empates: 2

Derrotas: 3

Goles a favor: 28

Goles en contra: 12

Porcentaje de victorias: 70.6%

Con esta nominación, Aguirre se conviertió en el primer entrenador mexicano en la historia en ser considerado para dicho premio.

Los entrenadores nominados al premio a mejor entrenador de The Best 2025

Los nominados a mejor entrenador por los premios The Best 2025 fueron:



Javier Aguirre, México

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, Paris Saint-Germain

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martínez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

Los siete candidatos nominados, fueron elegidos tomando en cuenta lo que lograron conseguir dirigiendo sus equipos desde el 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.