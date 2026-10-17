Javier Aguirre solicitó el fichaje de Erik Lira, pero su llegada a Valencia está condicionada por un solo factor

Erik Lira no pudo cumplir su sueño de jugar en Europa, al menos durante el mercado de verano. AS Mónaco era el principal candidato a adquirir sus servicios, pero los tiempos fueron muy ajustados y el traspaso se terminó cayendo. El mediocampista se mantuvo en Cruz Azul y ahora apunta a salir de México en invierno, donde es pretendido por el Valencia de España.

Así lo confirmó el periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX. El rumor creció con la aparición de uno de los representantes del jugador mexicano en las instalaciones del conjunto español y el corresponsal pudo afirmar que Erik Lira fue solicitado por el ‘Vasco’ Aguirre. Sin embargo, su llegada a Valencia está muy lejos de concretarse.

Erik Lira todavía está lejos de llegar a Europa

“¿El ‘Vasco’ Aguirre lo ha pedido a Lira? Sí”, comenzó diciendo Merlo, pero luego empezó a compartir las dificultades que representa su fichaje para el Valencia: “La realidad es que el Valencia lo que hizo fue interesarse en su situación, en saber y entender cómo puede ser el negocio de la salida de Erik Lira. Para que se vaya de Cruz Azul tenemos que hablar de un monto similar que iba a pagar el Mónaco”.

Mónaco evalúa alternativas en caso de que Erik Lira no llegue|Crédito: @CruzAzul / X

Cabe destacar que el equipo francés estaba dispuesto a pagar alrededor de 10 millones de dólares por la totalidad del pase del mexicano. No obstante, Merlo aclaró que el Valencia no cuenta con el resto económico suficiente para poder abordar un fichaje de este estilo, acabando con las posibilidades de que Lira llegue a España.

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“Por lo que estuve averiguando, el Valencia no tiene ese dinero bajo ningún punto de vista. De hecho, en el último mercado, invirtió algo así como 10 millones de dólares en todo ese mercado. Y en el mercado anterior invirtió menos todavía: 5 millones de dólares”, detalló el especialista.

Por estos motivos, es muy difícil que Erik Lira llegue al Valencia pese a las intenciones de Aguirre. De todos modos, aún falta mucho para el próximo mercado de fichajes y la situación podría cambiar.

|MEXSPORT

¿Hasta cuándo tiene contrato Erik Lira con Cruz Azul?

Erik Lira tiene contrato con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2029. El mediocampista mexicano renovó su vínculo con La Máquina en octubre de 2025, por lo que cualquier equipo interesado en ficharlo deberá negociar con la directiva celeste.

Cabe destacar que, de acuerdo con Claro Sports, la renovación incluyó una cláusula para facilitar su salida al futbol europeo si llega una oferta seria. Sin embargo, esto no garantiza su traspaso: el club interesado todavía deberá alcanzar un acuerdo económico con Cruz Azul para que Lira pueda cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente.