Esta fue la respuesta que dio Cruz Azul al AS Mónaco tras el interés por Erik Lira

El interés del AS Mónaco por Erik Lira ya provocó una primera postura de Cruz Azul, equipo que acaba de ofertar por César Montes. El club francés estableció contacto con la directiva celeste para conocer la situación del mediocampista, aunque la respuesta de La Máquina dejó claras las condiciones para iniciar cualquier negociación.

Cruz Azul fijó un precio definitivo por Erik Lira. La postura del capitán de los cementeros quedó respaldada por una cifra concreta. La Máquina informó que escuchará propuestas a partir de 8 millones de dólares, además de solicitar un porcentaje de futura venta. Hasta ahora, el AS Mónaco no ha presentado una oferta formal, pero hubo contactos entre ambas directivas.

Cuánto dinero pediría Cruz Azul por Erik Lira|Crédito: @CruzAzul / X

Erik Lira, en la mira del AS Mónaco

Carlos Aviña, director deportivo del club francés, habría tenido conversaciones con Iván Alonso para conocer el panorama del jugador, según ESPN. Sin embargo, el acercamiento no pasó de una primera toma de contacto y las negociaciones todavía no comenzaron de manera oficial.

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Además del precio fijado, Cruz Azul pidió al AS Mónaco respetar los conductos de negociación. La directiva cementera solicitó que cualquier intento por fichar al mediocampista se realice directamente con el club y no mediante estrategias para convencer al futbolista de forzar su salida.

|MEXSPORT

Cruz Azul mantiene firme su postura

Lira tiene contrato vigente hasta junio de 2029 y es líder de la plantilla dirigida por Joel Huiqui. También es uno de los futbolistas con mayor peso dentro del equipo tras portar el gafete de capitán en la Liga BBVA MX. Por esa razón, la institución considera que su salida debe concretarse bajo las condiciones establecidas.

Cruz Azul y el futuro europeo de Erik Lira

El mediocampista de 26 años ha manifestado su deseo de jugar en Europa y su actuación con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fortaleció el interés desde el extranjero. Además, claro, Lira viene de liderar la plantilla que ganó el Clausura 2026 y también el Campeón de Campeones.

Érik Lira es el jugador más valioso de Cruz Azul|@eriklira

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Mientras tanto, el AS Mónaco deberá decidir si presenta una propuesta que cumpla las exigencias económicas de Cruz Azul para abrir una negociación formal por Erik Lira o si deja pasar la oportunidad de llevarse a uno de los mejores mediocentros del continente.

