Chiquete Orozco explica el motivo de su pelea con un aficionado en el Atlas vs Cruz Azul del Clausura 2026

El sábado 2 de mayo del 2026, se difundió un video en redes sociales en el que aparece, Jesús 'Chiquete' Orozco insultando a un aficionado del Atlas en el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

WATCH: Jesus 'Chiquete' Orozco got into a HEATED ARGUMENT with an Atlas fan during last night’s quarterfinals game at the Estadio Jalisco.



“Me pelas la v*rga”. 😳🗣️ pic.twitter.com/04s3Eqily2 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 3, 2026

Chiquete Orozco explica su pelea en el Estadio Jalisco

En los últimos días, regaló una entrevista a diferentes medios en las que reveló los motivos por lo que terminó insultando a un aficionado del Atlas.

El futbolista detalló que el aficionado que se encontraba del otro lado, empezó a festejar los goles del Atlas y a insultar a Orozco. El jugador de Cruz Azul lo ignoró pero con el gol del empate 2-2, le terminó lanzando una lata de cerveza, alguien de seguridad del palco le regresó su lata lo que provocó que el aficionado empezará a hacerse la victima.

Esa actitud fue la que enojó a Jesús Orozco, pues en ningún momento le dijeron nada. Pero al verlo haciéndose la víctima, se molestó y fue cuando lo empezó a insultar.

"Nosotros vamos ganando 2-0, nos meten el 2-1, ahí yo noto que él festeja, nos lo festeja a nosotros, yo lo ignoro, veo que me lo está festejando, no le digo nada.

Después viene el penal, nosotros en el palco estábamos un poco molestos porque sentíamos que no era penal. Meten el gol y nos lo festeja, empieza a decir "maricon, no llores", que sabe que tanto, ahora si lloras.

Volteo a verlo, me le quedo viendo, no le digo nada y cuando me le vuelvo a quedar viendo, veo que viene un objeto hacia mí qué él mismo me lo lanza, una lata de cerveza.

Yo no hice nada en ese momento, yo nomas me hago para atrás, alguien que estaba en el palco se lo vuelve a lanzar, el señor sigue grabando y ahora si se quiere hacer la víctima, entonces ya cuando se hace la víctima es lo que a mi me enoja y ya fue cuando le dije todo lo que sale en el video".