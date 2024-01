“Una vergüenza": Joan Laporta EXPLOTA otra vez contra el Real Madrid y el arbitraje

La victoria del Real Madrid sobre el Almería en el Santiago Bernabéu estuvo manchada por un arbitraje que dejó mal sabor de boca entre la afición. Los coleros del campeonato ibérico iniciaron ganando el encuentro con dos anotaciones previo al intermedio, sin embargo, los merengues le dieron la vuelta al resultado en los restantes 45 minutos, ello gracias a un controversial penal, a un gol que aparentemente convirtió Vinícius con la mano y a una anotación anulada a Sergio Arribas.

Los hechos ocurridos en la capital de España hicieron eco en el resto del país y el mundo, al grado de que Xavi Hernández, técnico del Barcelona, se pronunció al respecto. También ha hablado sobre el tema Joan Laporta, el presidente de dicha asociación deportiva. Con el resultado del domingo, los merengues se mantienen un punto detrás del Girona en la cima de la tabla, con un partido pendiente.

“Lo del Bernabéu fue una vergüenza”, mencionó la noche del lunes el hombre al frente de la institución que se denomina como ‘Más que un club’. “Es una vergüenza. El colectivo arbitral tiene que responder a unas presiones que hay. Si no lo hacen, nos dejarán inquietos porque sería una dejación de funciones”, sentenció Laporta. Cabe mencionar que el Real Madrid recientemente venció por 4-1 a los azulgranas en la final de la Supercopa de España.

El Barcelona venció al Betis en la despedida de Andrés Guardado con un contundente 2-4 en el Benito Villmarín, gracia a un hat-trick de Ferran Torres. Los culés marchan terceros de la tabla con 44 unidades y se ubican a siete del eterno rival.

Xavi Hernández se pronuncia sobre el arbitraje en LaLiga

Xavi Hernández constantemente ha sido crítico del arbitraje en LaLiga y recientemente volvió a comentar al respecto tras el polémico juego del Real Madrid contra el Almería. “Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Ya dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban. Hay cosas que no controlamos y lo ha visto todo el mundo. Me acuerdo en Getafe del penalti, el gol de Joao en Granada... y no se habla. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Nos sale cruz siempre”.

