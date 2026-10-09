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Johan Vásquez está en la mira de uno de los grandes de Europa: el club que quiere ficharlo

El defensor mexicano comenzó a llamar la atención de uno de los equipos más importantes de España

Johan Vásquez
Johan Vásquez es el jugador mexicano con más kilómetros recorridos|Crédito: @miseleccionmx / X

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Johan Vásquez ha sido uno de los futbolistas mexicanos más regulares que juega en Europa. Asentado en el Genoa de Italia, el defensor se ganó la capitanía desde hace tiempo y se convirtió en un verdadero referente de su equipo. Además, tuvo un papel muy correcto con México en el Mundial 2026, motivos que han generado que un grande de España se fijara en él.

Según la información que compartió el diario AS, Mateu Alemany, director deportivo de Atlético de Madrid, tiene a Johan Vásquez como una de sus opciones para reforzar el sector defensivo del equipo. Si bien es cierto que aún no existe ninguna oferta formal, el equipo colchonero ha iniciado un seguimiento que podría transformarse en un ofrecimiento en el mercado de invierno.

El desafío que afrontaría Johan Vásquez si firma por Atlético de Madrid

En caso de llegar al Atlético de Madrid, el defensor mexicano daría un salto de calidad considerable. Sin embargo, llegaría a un equipo con jugadores de buen rendimiento en la última línea, por lo que debería competir arduamente para ganarse un puesto. Marc Pubill, Robin Le Normand, Cristian ‘Cuti’ Romero y Dávid Hancko son algunas de las alternativas más destacadas del entrenador Diego Simeone.

Cuti Romero

Lo cierto es que el Colchonero no tiene urgencia de reforzar su zaga central, aunque están evaluando posibilidades de mercado y Johan es una de ellas. Este interés se suma al de Juventus y el Eintracht Frankfurt, clubes que ya se mostraron atentos a su situación durante el mercado de verano. Sin embargo, la intención del Genoa es clara: quiere mantener a su capitán a toda costa.

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¿Cuál es el valor de mercado de Johan Vásquez y hasta cuándo tiene contrato?

De acuerdo con Transfermarkt, Johan Vásquez tiene un valor de mercado de 14 millones de euros. Sin embargo, esta cifra es una estimación y no representa necesariamente el precio que pediría el Genoa para dejar salir a su capitán.

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|Instagram: Johan Vásquez

Por otro lado, el defensor mexicano tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Su última renovación fue anunciada en septiembre de 2025, cuando el conjunto italiano aseguró la continuidad de uno de sus referentes.

Esto quiere decir que, al finalizar la temporada 2026-2027, a Johan le quedará solamente un año de vínculo. Ese escenario podría abrir la puerta a una negociación, aunque cualquier equipo interesado deberá llegar a un acuerdo con el Genoa para concretar su fichaje.

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