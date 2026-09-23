Jugó en un modesto equipo de Sonora, brilla en Europa y tendría como destino la Roma o la Juventus que podrían pagar 14 millones de euros para reforzar su defensa

Johan Vásquez, capitán en el Genoa de la Serie A, líder en la Selección Mexicana y de un origen humilde sigue escribiendo una carrera extraordinaria en el futbol en el que su nombre resuena internacionalmente, todo ello cuando con su equipo no atraviesa la mejor etapa apareciendo entre los sotaneros del balompié italiano.

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En las últimas horas se filtró que Johan Vásquez estuvo en la mira de la Roma, equipo que podría haber estado cerca de ficharlo en el mercado de fichajes que recientemente culminó, pero una serie de obstáculos evitó que dejara al equipo que le permitió cumplir el sueño de ir a Europa en 2021, donde es actualmente un pilar de ese equipo y calificado entre los mejores defensas centrales del baloimpié italiano.

Su crecimiento es tal que hay una serie de situaciones que contrastan: en el verano del 2018 Johan Vásquez estuvo cerca de cortar el sueño de llegar a primera división, pero un nuevo intento por probarse lo llevó a un equipo de Sonora que a su vez lo empujó a Rayados de Monterrey y posteriormente a Pumas. Nunca estuvo en sus planes darse por vencido pero sí hubo momentos de incertidumbre; ahora el zaguero está entre los jugadores más valiosos de México con 14 millones de euros.

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5 cosas que seguramente no sabía de Johan Vásquez, defensa del Genoa

El defensa Johan Vásquez, nacido en Navojoa, Sonora es uno de los seleccionados por Rafa Márquez en este nuevo inicio de ciclo mundialista, apuntando a jugar su tercer Mundial tras lo realizado en Qatar 2022 y el más reciente Mundial del 2026. Estas son 5 cosas que quizás no sabes de Johan Vásquez.

1. Johan Felipe Vásquez Ibarra es su nombre completo y nació un 22 de octubre de 1998, por lo que está a un mes de cumplir 28 años, una gran edad para consolidarse en Europa y da run brinco a otra Liga.

2. El equipo que le abrió las puertas del profesionalismo fue el Cimarrones de Sonora, escuadra que fue una vitrina para que Rayados se fijara en él y su talento

3. En Pumas se consolidó y fue capitán entre 2020 y 2021

4. En agosto del 2021 se anunció su fichaje al Genoa que habría pagado unos 4 millones de euros por el zaguero

5. Johan buscó suerte en Pachuca, Pumas y Tigres y en todos sus procesos fue cortado o rechazado en sus tiempos de jugador juvenil

El gran mérito de Johan Vásquez es permanecer con el sueño intacto e intentarlo en diferentes ocasiones e inclusive cuando deseaba ir a un equipo de primera división, probar suerte en una escuadra de división inferior, decisión que al final fue clave.

Ahora, Johan Vásquez con esa misma paciencia, no se descarta que esté esperando su chance para ir del Genoa hacia otro equipo de mayor calibre, retomando que Roma, Juventus y otros equipos como Eintrach Frankfurt, Besiktas y según reportes hasta Atlético de Madrid lo sondearon.