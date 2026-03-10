logo deportes horizontal
Johan Vásquez se iría del Genoa y estos son los dos equipos GRANDES que lo quieren

Tras tres temporadas brillando en el conjunto italiano, hay dos equipos que lo buscan

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Johan Vásquez, quien está por delante de una figura de Toluca que podría colarse a la Copa Mundial de la FIFA 2026, está demostrando un gran nivel desde hace varias temporadas en el Genoa de Italia. Gracias a eso, en las últimas horas comenzó a tomar cada vez más fuerza el rumor de que 2 equipos grandes lo están buscando.

El defensor del equipo italiano es uno de los 20 jugadores mexicanos jugando en Europa y uno de los pocos que está dentro de las 5 grandes ligas. En ese contexto, ahora se dio a conocer que lo quieren dos equipos grandes: la AS Roma y el AC Milan. Entre ellos, el de la capital italiana estaría más cerca, según los rumores que hay allí.

Johan Vásquez
Johan Vásquez y la distracción de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras que el entrenador Javier Aguirre convocará un mes antes del comienzo del Mundial 2026 a los jugadores de la Selección Nacional de México, los reportes indican que en esa fecha los grandes de Italia se acercarán a Vásquez. Resulta que el Milan buscaría asegurarse su fichaje antes de la justa internacional.

Por su parte, se dice que la Roma tiene visto al defensa de 27 años desde hace tiempo y que es una de las piezas fundamentales para su equipo pensando en la próxima temporada. Su agente será fundamental para llevar estas negociaciones, pero el futbolista deberá mantener su mente en el Mundial, o podrá sufrir problemas.

Johan Vásquez
Según Transfermarkt, Johan Vásquez tiene un valor de mercado de 13 millones de euros, lo que equivale a 265 millones de pesos mexicanos, aproximadamente. Cabe destacar que el Genoa lo compró por € 3,500,000 a Pumas UNAM. También pasó por Rayados de Monterrey.

Los números de Johan Vásquez en el Genoa de Italia

De acuerdo a la información de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores de futbol, los números de Johan Vásquez en el Genoa de la Serie A de Italia son los siguientes:

  • Partidos jugados: 136
  • Duelos como titular: 128
  • Goles convertidos: 6
  • Asistencias aportadas: 1
  • Tarjetas recibidas: 26 amarillas y 0 rojas.
