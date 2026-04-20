Jon Rahm conquista el título en LIV Golf Mexico City 2026 tras apabullante actuación

Jon Rahm volvió a demostrar una vez más que nuestro país es una de sus grandes fortalezas y se coronó como el campeón del LIV Golf Mexico City en su edición 2026 al terminar con un score de -25, un registro demoledor ante sus competidores, pues David Puig finalizó con -15 y en tercer lugar Josele Ballester con -14, para así dejar el podio entre puros españoles.

En la cuestión de equipos, Legion XIII se llevó el primer lugar, en gran parte gracias a la formidable actuación y aportación de Jon Rahm.

¿Cómo le fue a los mexicanos en la edición 2026 de LIV Golf Mexico City?

Por su parte, Carlos Ortiz fue el mexicano con mejor rendimiento en el fin de semana, aunque en la última ronda vino de más a menos en los hoyos finales, concluyendo con un score de -7 en la posición 17, algo que no lo dejó satisfecho, incluso, realizó gestos de inconformidad.

Abraham Arce también de Torque SC, finalizó con -5 en el lugar 22 y también salió visiblemente decepcionado por su desempeño a pesar de quedar en la primera mitad de la tabla, declarando para Azteca Deportes que aún no le ha encontrado el modo al Club de Golf Chapultepec.

El LIV Golf Mexico City no para de sorprendernos 🤯 El Club de Golf Chapultepec volvió a lucirse

Jon Rahm y su cariño especial por México

"Ya había ganado en México, pero estoy muy contento de por fin ganar aquí en Ciudad de México. Me llevo sensaciones estupendas y mentalmente lo más difícil es saber que los jugadores que están junto a mí son muy buenos y tienen mucha pegada, tenía que convencerme de que algunos jugadores iban a lanzar mejor que yo, pero que iba a tratar de superarlos", dijo Jon Rahm, quien además alabó la hospitalidad de los mexicanos que lo han apoyado desde torneos como Mayakoba y Vidanta.