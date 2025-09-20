¡TRAGEDIA! Muere ex jugador de Liga MX

Tragedia en el futbol internacional tras el lamentable fallecimiento de Jonathan González a sus 31 años. El jugador ecuatoriano fue asesinado en Ciudad Esmeraldas según reportes de la policía. El apodado ‘Speedy’ surgió de la cantera de Independiente del Valle y en el futbol mexicano vistió la camiseta de León y Leones Negros.

El reporte policiaco recopilado por AFP señaló lamentablemente heridas por arma de fuego sobre el cuerpo de González en Ciudad Esmeraldas, ubicación costera que es azotada por las bandas de narcotráfico ecuatorianas. En plano futbolístico, el jugador estuvo en las inferiores de Independiente del Valle, jugó en Olimpia de Paraguay y llegó a México en 2015 de la mano de los Leones Negros y un año después fue fichado por el León.

Militaba en la Serie B de Ecuador

El ‘Speedy’ jugaba en el club 22 de Julio de Ecuador y justamente uno de sus antiguos clubes; Leones Negros se pronunció en redes sociales: “Desde el Patronato de Leones Negros nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de Jonathan González, exjugador de La Manada en la temporada 14-15. Enviamos nuestras más profundas condolencias hasta Ecuador. Abrazo grande para familiares y amigos”., escribió la cuenta del club tapatío.