Jonathan Rodríguez es agente libre; ¿qué tan real es su vuelta a la Liga BBVA MX?

El mercado de fichajes está en su etapa más álgida de cara al inicio del Apertura 2026. Los clubes siguen armando sus planteles con algunas piezas, en un periodo breve para preparar la temporada. En este caso, aunque no estaba presupuestado, un elemento de valor salió al mercado de transferencias tras rescindir su contrato con los Timbers de Portland. ¿Es real la vuelta de Jonathan Rodríguez al futbol mexicano?

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¿Hay posibilidades de que Jonathan Rodríguez vuelva a la Liga BBVA MX?

Todo esto toma una completa vuelta y por ello generó interés entre algunos clubes de la liga, después de que el equipo de la MLS le rescindiera contrato al famoso Cabecita. El uruguayo tenía vínculo con Portland hasta finales de diciembre, pero tras sufrir una fuerte lesión en la rodilla, prefirieron dejarlo libre. Con esto, un mar de posibilidades se abre para que este ariete busque dónde continuar con su carrera.

A sus 32 años, se vislumbra que puede dar al menos un par más como un gran elemento. Ante eso, los clubes de poderío se levantan con ofertas para agregarlo a su plantilla en México. La realidad es que tanto América, como Cruz Azul (clubes con los que ya estuvo) y los propios Tigres… requieren de un ariete de ese nivel. Pero parecería que todo quedaría en la decisión del propio futbolista.

Mientras que una opción que también se vuelve viable es la vuelta de Jonathan Rodríguez a Uruguay, específicamente al club que le desarrolló en sus primeros años como futbolista: Peñarol. Sin embargo, volver al futbol sudamericano sería una decisión “más romántica”, pues los salarios se entienden mucho más interesantes en el balompié mexicano.

@info.cap18910 Jonathan Rodríguez y recibió el informe del fisioterapeuta que lo ha tratado de su lesión. La semana que viene se le realizarán estudios de imágen y de acuerdo a los resultados que arrojen, se definirá su contratación. @LaVozALoPeñarol💛🖤 @🟡⚫️Decano 1891🟡⚫️ @Nicofutboluy @PEÑAROL ♬ sonido original - info cap1891💛🖤💛🖤

¿Cuál es el estado de salud de Jonathan Rodríguez?

Los reportes de la lesión indican que el cartílago de su rodilla se vio severamente afectado, pues los problemas físicos le aquejan desde mayo de 2025. Es decir, más de un año buscando la recuperación ideal, situación que no convenció al club de los Estados Unidos. Por eso, el fichaje siguiente de Jonathan Rodríguez se dará con un club que le ofrezca la confianza para caminar de la mejor manera en su vuelta a la máxima competencia.