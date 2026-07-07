Jorge Campos lo tiene claro: “El portero tiene mucho que ver en los equipos que están quedando fuera”
Para Jorge Campos, una de las claves de las eliminaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026 está bajo los tres palos. El histórico arquero mexicano explicó por qué los porteros están marcando la diferencia.
Jorge Campos compartió una reflexión que ha generado debate en Los Protagonistas. El legendario arquero mexicano considera que el rendimiento de los guardametas ha sido determinante en el destino de muchas selecciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.