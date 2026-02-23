Este DT se volvió millonario tras tantos despidos; descubre cuánto dinero ganó

El mundo de las negociaciones dentro del futbol en ocasiones tiene asuntos turbios, pero dentro de las cosas que más causan polémica se encuentra el tema de la protección que tienen los estrategas para ser despedidos recibiendo una indemnización. Por ello, el caso de Jorge Sampaoli destacó en días recientes, pues el DT argentino acumuló mucho dinero… alcanzando cantidades de más de 20 millones de dólares entre todos sus despidos.

Entrevista: Thiago Espinoza: “América es el más grande de México”

¿Es real la cantidad de dinero que Jorge Sampaoli recibió?

Hace unos días se confirmó que el argentino fue despedido del Atlético Mineiro, esto para agregar un nuevo “fracaso” como DT. En general la percepción que se tiene del estratega en la actualidad es de alguien que no vale la pena. No ha trascendido con ningún equipo o selección desde su gestión dorada con la selección chilena que fue bicampeona de América… hace ya una década.

Pero para sorpresa de muchos, tomó un nuevo aire entre los clubes, aunque de nada le ha servido a quien le contrata. No funcionó con Argentina, su regreso a Chile fue terrorífico, salió mal de Santos, no trascendió en el Sevilla, fracasó en Flamengo, lo corrieron del Rennes de Francia y hace unos días el Mineiro le sacó pero así aseguró otro tajo de dinero.

Aún sin saber cuánto dinero le dará el club brasileño, Sampaoli acumula 21 millones 300 mil dólares. Aunque algunos despidos ya tienen varios años de suceder, acumular esa cantidad durante una década puede ser de gran provecho. De cierta forma, fracasar de manera constante puede traer sus beneficios.

‼️🇦🇷 Jorge Sampaoli acumula ¡21.300.000 DÓLARES! en INDEMNIZACIONES en los últimos 10 AÑOS de carrera como DT, sin contar el último despido en Atlético Mineiro.



Desde AFA debieron pagarle USD 1.5M al echarlo post Mundial de Rusia 2018, tras un año de trabajo. 💰… pic.twitter.com/oJmr2AM9gZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 17, 2026

¿Sampaoli obtendrá dinero de otro club a corto plazo?

Esa es una pregunta interesante. Realmente tras su salida del Mineiro (primera etapa) en 2021, la situación no marchó bien para el nacido en Casilda. Aunque algunos clubes le respaldaron dándole bastantes partidos, simplemente sus formas no han funcionado para la mayoría de los clubes. Por ello, se esperaría que no haya una apuesta fuerte por él en el corto plazo, pero algo que puede aportar a cualquier equipo es la experiencia. Ante eso, todo puede pasar en la toma de decisiones en los clubes del futbol mundial.