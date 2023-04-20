Mourinho ‘desconoce’ a Santiago Giménez previo al duelo ante Feyenoord

Feyenoord se llevó la ventaja en el primer capítulo ante la Roma dentro de los Cuartos de Final de la Europa League, el equipo de Santiago Giménez terminó definiendo el partido sobre la segunda parte con el gol solitario de Mats Wieffer que le dio la ventaja previó al duelo en el Estadio Olímpico.

Paulo Dybala salió lesionado en la primera mitad, cuando la Roma vivía sus mejores minutos, algo que no pudo ser capitalizado de mejor forma por el Feyenoord, que no encontró a Santiago Giménez en todo el partido. José Mourinho se pronunció sobre el atacante mexicano y mostró su respeto por el equipo del Feyenoord de cara al cruce de los Cuartos de Final.

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José Mourinho habló de Santiago Giménez

José Mourinho habló en conferencia de prensa previo al duelo que sostendrán ante el Feyenoord por los Cuartos de Final de la Europa League. Cuando le preguntaron sobre el rendimiento de Santiago Giménez y el nivel que ha estado mostrando en los últimos compromisos, el estratega portugués aseguró que su técnico (Arne Slot), le conoce mejor.

“Tenemos que frenarlos a todos. ¿Hablar de sus cualidades? Es mejor que se lo preguntes a su entrenador. Él lo conoce mucho mejor que yo, pero lo respetamos. Tenemos que respetarlo como respetamos a todo el equipo del Feyenoord”, sentenció Mourinho sobre Santiago Giménez.

El prestigio de Mourinho en Europa

José Mourinho es uno de los técnicos con mayor prestigio en Europa, y sobre todo en las altas competencias, cuando dirigió al Porto alcanzó lo más alto y sorprendió al mundo ganando las las finales de la Europa League y Champions League en 2003 y 2004 respectivamente; posteriormente tuvo un paso exitoso con el Chelsea y el Real Madrid, hasta que volvió a conquistar la UCL con el Inter de Milan en el 2010.

Su paso por el Manchester United, también representó conquistar el viejo continente y ganó la Europa League; Con la Roma ganó la temporada pasada la primer Conference League en la historia, y le dejó al club el primer título internacional en su historia.

