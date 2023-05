Malas noticias para el lanzador José Urquidy en las Grandes Ligas

Malas noticias para el lanzador mexicano José Urquidy. El mazatleco fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por parte de los Astros de Houston, debido a las molestias que presentó en su hombro derecho.

Urquidy abandonó su apertura del domingo por la noche, ante los Phillies de Filadelfia, después de trabajar durante cinco entradas y un tercio, pues tenía un pequeño dolor en su hombro de lanzar.

A pesar de eso, obtuvo la victoria, pues los Astros derrotaron 4-3 a sus adversarios. Urquidy permitió dos carreras, ambas con jonrones solitarios, además permitió tres hits, recetó tres ponches y otorgó una base por bolas.

“Me siento bien. Fue algo repentino en un pitcheo. Sentí una pequeña molestia detrás del hombro en un pitcheo. Sentí algo extraño y decidí mejor no seguir tirando para sí es un problema, no empeore”, declaró el mexicano tras su salida del juego.

El de Mazatlán, Sinaloa, tiene marca de 2-2 en la presenta campaña de las Grandes Ligas. Su efectividad es de 5.20 en seis aperturas en la actual temporada. Buenos números en el 2023 para el pitcher de 28 años.

“Depende de cómo me levante mañana (lunes), el doctor me avisará si vamos a una clínica o hacemos la prueba en el estadio, pero todo dependerá de cómo me sienta cuando me levante. Es muy reciente y necesito un mínimo de 24 horas para hacer la siguiente prueba”, agregó Urquidy el domingo por la noche.

Urquidy en la lista de lesionados por 15 días

Hace unas horas, la franquicia de los Astros de Houston confirmó al mexicano en la lista de lesionados por 15 días, tras ese malestar. Serán dos semanas de descanso y recuperación para el lanzador mazatleco.

“Obviamente si siento molestia no arriesgaré mi físico, voy a tomarme unos días, pero todo dependerá de lunes, martes y miércoles, de cómo me sienta”, había adelantado el propio José Urquidy.