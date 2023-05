Juan Dinenno no garantiza su continuidad en Pumas

Un primer grupo de futbolistas de los Pumas ya reportó en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, para realizar pruebas médicas de cara al Apertura 2023. Entre ellos, está Juan Ignacio Dinenno, cuya salida del club ha vuelto a sonar en este mercado de traspasos.

Recientemente, el atacante felino compartió una publicación en redes sociales, en la que sugirió su permanencia; sin embargo, cuestionado al respecto, no fue capaz de garantizar su continuidad.

La continuidad de Dinenno en Pumas

"El futbol es muy dinámico, es muy difícil dar garantías en este medio. Yo lo que sé es que tengo un contrato con la institución, Me debo a la institución por todo lo que me brindó y realmente tengo un sentido de pertenencia, como todos los que formamos parte del equipo, muy arraigado. Por hoy, soy jugador de Pumas y, como lo he hecho siempre, me voy a entregar al 110 por ciento cada día”, dijo.

El argentino, no obstante, se rehusó a confesar la existencia de ofertas por sus servicios.

“No, no creo que sea momento para hablar de eso. Es un periodo difícil para hablar, se especula mucho, pero no, realmente no (hay nada)", aseguró.

El ‘comandante’ negó haberle hecho a la directiva —o al cuerpo técnico— alguna petición específica con respecto a su futuro en la entidad auriazul.

"No estoy en condiciones, ni yo ni nadie, para andar exigiéndole a este club nada. Somos agradecidos de estar donde estamos y, yo en primer lugar, y hablo por mí ahora que estoy acá, estoy muy contento donde estoy y con ese sentir de tener que devolverle a la institución en cada día”, indicó.

El delantero dijo no haber hablado con Antonio ‘Turco’ Mohamed; dejó el contacto para el día que se vean en persona.

“Con el cuerpo técnico, más que las indicaciones generales luego del torneo, no. El sábado nos reencontraremos y ahí encararemos esta etapa de preparación que no es corta, es de cuatro semanas y un cachito más, así que hay tiempo”, finalizó.

