ÚLTIMA HORA: Juárez le roba fichaje que deseaban en Chivas y América para el Clausura 2026

Este viernes 23 de enero del 2026, el conjunto de Juárez informó en sus redes sociales un nuevo refuerzo para el Clausura 2026, ganandole a equipos como Chivas y el América que habían mostrado interes en el jugador.

El jugador que llega a la frontera luego de alcanzar un acuerdo con Godoy Cruz para una cesión por un año con opción a compra, es el delantero centro Luca Martínez Dupuy.

¡Bienvenido a la frontera, Luca!Llegas a una ciudad de lucha, trabajo y bravura 🐎💚⚽📰 Más información: https://t.co/AuS2J2ITx6 pic.twitter.com/F1td6ILbWA — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 23, 2026

Juárez ha sorprendido a todos con el refuerzo de Luca pues era un futbolista que segun diferetes medios había llamado la atención de equipos como el América y Chivas.

Con los minutos que tendrá en el futbol mexicano, podría mostrar su calidad y nuevamente llamar la atención de otros equipos mexicanos o regresar a Argentina.

¿Quién es Luca Martínez Dupuy?

Luca Martínez Dupuy es un delantero centro mexicano de 24 años de edad que llega al futbol mexicano luego de hacer gran parte de su carrera en Argentina con Rosario Central.

Martínez Dupuy se desempeña como centro delantero, es originario de San Luis Potosí, tiene 24 años de edad y es un atacante con proyección, potente y explosivo.

Ha sido convocado con la Selección Mexicana para diferentes convocatorias pues cuenta con un partido con la Selección Mayor de México y selecciones inferiores como: Sub-23, Sub-21 y Sub-20.

Los números de Luca Martínez Dupuy

Su carrera ha sido en Argentina con Rosario Central, llegó a disputar 96 partidos, anotando 13 goles y colaborando con 2 asistencias en un total de 3452 minutos en el terreno de juego. Ahora con Godoy Cruz, sumó 33 partidos disputados, anotó 4 goles, además de sumar una asistencia.