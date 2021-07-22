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Brasil derrotó a Alemania en su debut olímpico| FOTOS
La selección de Brasil derrotó a Alemania con autoridad en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Actuación brillante de Richarlison.
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal with Antony of Brazil REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble
REUTERS | Brasil | Tokyo 2020
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal with Matheus Cunha of Brazil REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil scores their first goal REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil in action with Florian Mueller of Germany REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Dani Alves of Brazil in action REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their third goal and completing his hat-trick with Claudinho of Brazil REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Ragnar Ache of Germany celebrates scoring their second goal REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their third goal and completing his hat-trick REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Paulinho of Brazil celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Phil Noble
La selección brasileña de fútbol emprendió su camino para revalidar el oro que conquistó en los Juegos de Río con una clara y convincente victoria por 4-2 sobre Alemania, en un encuentro en el que el atacante Richarlison presentó su candidatura al título de gran estrella del torneo olímpico con un triplete.
Poco o nada tuvo que ver el partido disputado este jueves en Yokohama con la final olímpica que enfrentó hace cinco años a ambos conjuntos en Maracaná. Si entonces Brasil, liderada por Neymar, tuvo que esperar a la tanda de penaltis para doblegar a los germanos, esta noche apenas habían transcurrido siete minutos de juego cuando los sudamericanos ya dominaban en el marcador (1-0).
Toda una invitación a una goleada que Richarlison no estaba dispuesto a desaprovechar como demostró a los 22 minutos tras firmar el 2-0 al culminar con un potente remate de cabeza un centro desde la izquierda de Guilherme Arana.
Pero ni aún así se aplacó la voracidad de Richarlison, que ocho minutos más tarde sumo su tercer tanto (3-0) al resolver con un preciso disparo un nuevo contraataque
El fallo pareció destensar al conjunto brasileño, que afrontó notablemente relajado el inicio de la segunda mitad, lo que aprovechó Alemania para reducir la distancia. Pero si el tanto de Nadiem Amiri, que puso el 3-1 a los 56 minutos, tras enganchar de primeras un balón rebotado en la frontal del área, abrió alguna puerta a la esperanza al conjunto alemán, esta se cerró de golpe seis minutos más tarde con la expulsión por doble cartulina amarilla del centrocampista Maximilian Arnold.
Circunstancia con la que Brasil pareció dar por concluido el encuentro como evidenció la salida del campo en los siguientes minutos de Richarlison, que dejó su sitio en el terreno de juego a Reinier.
La selección brasileña se dejó ir por completo en los minutos finales, lo que permitió a los germanos situarse a tan sólo un tanto (3-2) a falta de siete minutos para la conclusión gracias a un gol de cabeza de Ragnar Ache.
Aunque ni así peligro la victoria de Brasil que volvió a dejar clara la diferencia existente esta noche entre ambos conjuntos con un gol de Paulinho, que estableció en el tiempo de prolongación del definitivo 4-2.
EFE
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal with Antony of Brazil REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal REUTERS/Phil Noble
REUTERS | Brasil | Tokyo 2020
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their first goal with Matheus Cunha of Brazil REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil scores their first goal REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil in action with Florian Mueller of Germany REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Dani Alves of Brazil in action REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their third goal and completing his hat-trick with Claudinho of Brazil REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Ragnar Ache of Germany celebrates scoring their second goal REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Richarlison of Brazil celebrates scoring their third goal and completing his hat-trick REUTERS/Phil Noble
PHIL NOBLE/REUTERS | Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Men - Group D - Brazil v Germany - International Stadium Yokohama, Yokohama, Japan - July 22, 2021. Paulinho of Brazil celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Phil Noble