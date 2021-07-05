Fotos: Abanderamiento Delegación Mexicana Tokyo 2020

La Delegación Mexicana fue abanderada este lunes en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CNAR), rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

A 18 días de que arranque la justa veraniega que fue pospuesta un año debido al covid-19, los atletas mexicanos se reunieron en el CNAR, en donde se formaron dos escoltas para ser abanderados por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una ceremonia emotiva y cívica.

Cerca del mediodía, decenas de exponentes del deporte amateur en México, entrenadores, preparadores, médicos y directivos, se congregaron para ser parte de esta especie de banderazo de salida para Tokyo 2020, que inicia el viernes 23 de julio y culmina el domingo 8 de agosto.

Los atletas que estuvieron en las escoltas en el abanderamiento de la Delegación Mexicana

Este lunes, en el abanderamiento se formaron dos escoltas, una que fue liderada por Gaby López, golfista que estará en Tokyo 2020, y Rommel Pacheco, quien fue el abanderado de la otra escolta.

Estos fueron los miembros de ambas escoltas:

Escolta 1

Diego Balleza - clavadista

Gabriela López (Abanderada) - golfista

Duilio Carrillo - pentatlón moderno

Tonatiuh Lopez - corredor

Aída Román - tiro con arco

Sofía Reinoso - canotaje

#ElOroEsNuestro 👊🏼🏅



El abanderamiento de la Delegación Mexicana que competirá en los #JuegosOlímpicos de #Tokyo2020, tuvo un ambiente de motivación y determinación, a 18 días de que arranque la justa.



La información: https://t.co/ci4zXvVgZz pic.twitter.com/TnPmNGJnJR — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 5, 2021

Escolta 2

Mariana Arceo - pentatlón moderno

Carolina Mendoza - clavadista

Rommel Pacheco (Abanderado) clavadista

Ana Paula Vázquez - tiro con arco

Carlos Sansores - taekwondo

Rogelio Romero - boxeador

Carlos Padilla, encantado por el patriotismo del abanderamiento

Luego del abanderamiento de la Delegación Mexicana, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, explicó que la ceremonia fue emotiva y que fue una especie de banderazo de salida rumbo a la justa.

“El abanderamiento rumbo a Juegos Olímpicos, es un evento emotivo lleno de una carga de patriotismo, no solo por las autoridades presentes como nuestro Presidente de la República, pues están también nuestros atletas que tienen el honor de representar a México y mostrar los colores de la Bandera. Fue una ceremonia significativa, porque con esto se les entrega la estafeta a los deportistas para que sean ellos de aquí en adelante, que los reflectores los alumbres y logren esos resultados”.