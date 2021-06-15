Los futbolistas mexicanos que fueron a Río 2016 | FOTOS

Aunque las reglas permiten 18 futbolistas, la Selección Azteca tuvo 20 jugadores en los Juegos Olímpicos de Río 2016, debido a lesiones. El equipo no repitió el éxito de 2012 y quedaron eliminados en la primera ronda.

Futbolistas mexicanos en Río 2016

1. Alfredo Talavera: Fue como refuerzo y era portero de Toluca.

2. José Abella: Lateral derecho, en ese momento de Santos Laguna.

3. Jordan Silva: Era defensa central de Toluca.

4. César Montes: El más joven del grupo, defensa central.

5. Michael Pérez: Mediocampista de Chivas de Guadalajara.

6. Jorge Torres Nilo: Segundo refuerzo del equipo, como lateral izquierdo.

7. Rodolfo Pizarro: En esos momentos era una de las joyas de Pachuca.

8. Hirving Lozano: Otra gran promesa de Pachuca en ese tiempo.

9. Oribe Peralta: Tercer refuerzo y segundos Olímpicos para él.

10. Víctor Guzmán: Era parte de la gran generación de jóvenes del Pachuca.

11. Marco Bueno: Delantero de Chivas y campeón Sub-17.

12. Gibrán Lajud: Fue como segundo portero, detrás Talavera.

13. Carlos Salcedo: Defensa central, jugador de Chivas en esa época.

14. Erick Aguirre: Uno de los más jóvenes, jugador de Pachuca.

15. Erick Gutiérrez: Uno más de Pachuca, como mediocampista.

16. Carlos Cisneros: Extremo de Chivas de Guadalajara.

17. Alfonso González: Ya era jugador de Monterrey, tras un gran paso en Atlas.

18. Erick Torres: El “Cubo” fue como segundo delantero, detrás de Oribe.

19. Raúl López: El “Dedos” fue llamado de último momento, tras lesión de Pizarro y Oribe.

20. Carlos Fierro: Delantero de Chivas, llamado de último momento por las lesiones.

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