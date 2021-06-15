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Los futbolistas mexicanos que fueron a Río 2016 | FOTOS
Un total de 20 futbolistas mexicanos participaron en los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Los recuerdas a todos? Checa esta galería y descúbrelo.
Aunque las reglas permiten 18 futbolistas, la Selección Azteca tuvo 20 jugadores en los Juegos Olímpicos de Río 2016, debido a lesiones. El equipo no repitió el éxito de 2012 y quedaron eliminados en la primera ronda.
Futbolistas mexicanos en Río 2016
1. Alfredo Talavera: Fue como refuerzo y era portero de Toluca.
2. José Abella: Lateral derecho, en ese momento de Santos Laguna.
3. Jordan Silva: Era defensa central de Toluca.
4. César Montes: El más joven del grupo, defensa central.
5. Michael Pérez: Mediocampista de Chivas de Guadalajara.
6. Jorge Torres Nilo: Segundo refuerzo del equipo, como lateral izquierdo.
7. Rodolfo Pizarro: En esos momentos era una de las joyas de Pachuca.
8. Hirving Lozano: Otra gran promesa de Pachuca en ese tiempo.
9. Oribe Peralta: Tercer refuerzo y segundos Olímpicos para él.
10. Víctor Guzmán: Era parte de la gran generación de jóvenes del Pachuca.
11. Marco Bueno: Delantero de Chivas y campeón Sub-17.
12. Gibrán Lajud: Fue como segundo portero, detrás Talavera.
13. Carlos Salcedo: Defensa central, jugador de Chivas en esa época.
14. Erick Aguirre: Uno de los más jóvenes, jugador de Pachuca.
15. Erick Gutiérrez: Uno más de Pachuca, como mediocampista.
16. Carlos Cisneros: Extremo de Chivas de Guadalajara.
17. Alfonso González: Ya era jugador de Monterrey, tras un gran paso en Atlas.
18. Erick Torres: El “Cubo” fue como segundo delantero, detrás de Oribe.
19. Raúl López: El “Dedos” fue llamado de último momento, tras lesión de Pizarro y Oribe.
20. Carlos Fierro: Delantero de Chivas, llamado de último momento por las lesiones.
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