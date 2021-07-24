Revive la actividad del día en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Las actividades deportivas más destacadas del 24 de julio en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Alejandra Valencia y Luis Álvarez le dieron a México la primera medalla de esta justa veraniega en tiro con arco mixto. La dupla mexicana venció 6-2 a la pareja de Turquía, Yasemin Anagoz y Mete Gazoz y así consiguieron la presea de bronce.

Gabriela Bayardo y Steve Wijler consiguieron la plata en tiro con arco. Gabriela originaria de Tijuana representó a México en los Juegos Olímpicos Río 2016. Desde hace unos años se fue a Países Bajos y hoy la medalla fue para la delegación neerlandesa.

El gimnasta mexicano, Daniel Corral debutó en Tokyo 2020 en el centro de gimnasia de Ariake. Desafortunadamente no tuvo el mejor comienzo, ya que no logró la clasificación a la final de aparatos, pero queda a la espera de entrar a la final del “all around”.

Richard Carapaz, hace historia para Ecuador durante su participación en Tokyo 2020. El ecuatoriano consiguió la tercera medalla olímpica del país. Carapaz se colgó la presea dorada para poner en alto en Ecuador.

Dolorosa pero histórica derrota. La taekwondoína Adriana Cerezo de 17 años, obtuvo la medalla de plata en la categoría de 49kg. Siendo la séptima medalla olímpica en Taekwondo para España. El oro se lo llevó Wu Jingyu, representante China.

Comenzaron las pruebas acuáticas en Tokyo 2020 y natación abrió la cartelera. La gran sorpresa fue la clasificación a la final de los 400 metros estilos de Mireia Belmonte, actual campeona olímpica de los 200 mariposa. La española logró un tiempo de 4:53.88 colocandose en la tercera posición.

El tenista Novak Djokovic debutó en Tokyo 2020 con un triunfo ante el boliviano, Hugo Dellien con parciales de 6-2 y 6-2. El serbio es favorito para obtener el oro en la modalidad individual y de conseguirlo estaría solo a un triunfo en el US Open de lograr el Golden Slam.

La selección femenil de fútbol de Estados Unidos recupera la confianza y el ritmo. Luego de su primer fracaso en la justa veraniega ante Suecia, las actuales campeonas del mundo golearon a Nueva Zelanda 6-1 en el partido de fase de grupos del grupo G.

La atleta china, Hou Zhihui ganó el oro en la categoría 49kg en halterofilia. Además rompió triple récord olímpico. En arranque levantó 94 kg, en sus dos tiempos 116 kg y su total olímpico fue de 210 kg.

