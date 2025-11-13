Partidos de HOY jueves 13 de noviembre en la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil

Hoy jueves 13 de noviembre se disputan los partidos de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil.

Son dos encuentros bastante parejos entre cuatro equipos que buscan tomar ventaja para poder clasificar a la gran final del Apertura 2025.

Cruz Azul vs Tigres: Inician las actividades de las semifinales

El primer partido del día es el Cruz Azul vs Tigres en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.

A seguir siendo historia, Azules.



¡Vamos por la ventaja en la ida!



— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 13, 2025

Cruz Azul, busca hacer historia y avanzar a la final tras conseguir avanzar por primera vez en su historia a las Semifinales de la Liga BBVA MX Femenil. Las Celestes, en Cuartos sorprendiendo pues en el partido de ida perdieron 1-2 ante Pachuca, pero en la vuelta golearon 5-0 para un agregado de 6-2. La Máquina que terminó séptimo en la fase regular, busca dar otro golpe ante las favoritas.

HOY ARRANCAN LAS SEMIFINALES 🔥



HOY JUEGA LA MÁQUINA EN EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO 🚂



¡Vamooooos, Cruz Azul! — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 13, 2025

Por otra parte, Tigres derrotó 1-0 a Juárez en la ida y empataron 0-0 en la vuelta, para un global de 1-0. Con una defensa impecable y experiencia en playoffs, las Amazonas apuntan a su noveno título pero han generado dudas pues se enfrentaran a un equipo que busca ser la sorpresa.

Clásico Nacional en Semifinales

Un clásico en Semifinales, Chivas vs América se enfrentan en punto de las 20:07 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron.

Chivas en cuartos, vencieron 2-0 a Toluca en la ida y empataron 2-2 en la vuelta, para un agregado de 4-2. Alicia "Licha" Cervantes brilló con contribuciones clave en los goles.

🇫🇷 ¡HOOOOY JUEGA EL GUADALAJARA! ¡HOY VAMOS JUNTAS POR EL PRIMER PASO PARA LA FINAL! 🇫🇷



— Chivas Femenil (@ChivasFemenil) November 13, 2025

América, terceras en la regular, demostraron poderío ofensivo. Empataron 1-1 con Rayadas en la ida y las aplastaron 5-0 en la vuelta para un global de 6-1. Las Águilas, con medio campo sólido, son contendientes fuertes al título.