Jugador estuvo en la cárcel por abuso y hoy ya le dieron trabajo; esto se sabe

Este caso concretó un escándalo cuando se le dio su debida cobertura mediática, pues la justicia argentina confirmó que Alexis Zárate violó a la pareja de uno de sus compañeros cuando jugaba para Independiente. En ese sentido, fue condenado a 6 años y medio de cárcel. Sin embargo, le dieron libertad condicional y consiguió trabajo como futbolista profesional.

Ángel Correa se luce… ¡pero falla | Tigres vs Tolua | Final de Ida | Apertura 2025

¿Quién contrató a este jugador que recién salió de la cárcel?

Con 31 años, tras cumplir prácticamente dos tercios de su condena, el defensor fue contratado por Quilmes. Este club de la tercera categoría del balompié profesional de Argentina le dio la oportunidad a un hombre que según reporta la víctima, ha vivido de muchos privilegios en todo este proceso legal.

Se indica desde el país sudamericano, que Alexis tuvo un comportamiento ejemplar desde la prisión y que por eso fue acreedor de la posibilidad de salir antes. Y es que regularmente en penas de abuso sexual no se les concede ese derecho a los reos.

A la información se agrega que el nacido en Ciudad de Córdoba estudió para abogado gracias a un acuerdo que tiene el Penal de Bahía Blanca y la Universidad del Sur. Solamente le faltaría cursar 3 materias para ejercer en la abogacía. Sin embargo, esta polémica contratación dio una vuelta total en las horas recientes.

¿Qué pasará con Alexis Zárate tras salir de la cárcel?

Como se comentó desde el inicio de este artículo, Zárate tuvo buen comportamiento en prisión y por eso a mitades del 2025 se le permitió estar en libertad condicional. Ya en diciembre, Quilmes le fichó, pero el caso fue tan escandaloso... que el club no quiso continuar con la incorporación del futbolista.

ALEXIS ZÁRATE, FINALMENTE, NO JUGARÁ EN ARGENTINO DE QUILMES 🚫



A menos de 48 hs de anunciarlo como refuerzo, Argentino de Quilmes desistió de fichar a Alexis Zárate.



El club lo había presentado el jueves por la tarde, pero este sábado por la mañana comunicó que la… pic.twitter.com/uPnSgcPXEg — Diario Olé (@DiarioOle) December 13, 2025

Tan solo 48 horas después del anuncio del fichaje, la presión mediática concretó que la institución desertara de la misión. Es decir, Alexis Joel Zárate Maldonado no tiene equipo. Ahora, no ha salido a dar ningún comunicado y por lo tanto tendrá que encontrar otra forma de vida, pues el futbol no será esa vía… o al menos por ahora.