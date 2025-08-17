VIDEO: Aficionados agreden autobús de su propio equipo tras perder el clásico

El regreso de Quilmes a casa tras la derrota 1-0 ante Los Andes se convirtió en una pesadilla. El autobús que trasladaba al plantel fue atacado por un grupo de aficionados del propio club, en un episodio que refleja el clima de extrema tensión que vive el Cervecero, cada vez más cerca de los puestos de descenso en la Primera Nacional de Argentina.

Resumen del partido: Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

¿Por qué fue el ataque al autobús del equipo Quilmes?

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando el equipo regresaba al estadio Centenario. Alrededor de 30 hinchas encapuchados esperaban la llegada del micro y comenzaron a arrojar proyectiles, rompiendo varios vidrios del vehículo. Los insultos y amenazas no se hicieron esperar: “¡Rescátense que nos vamos a la B!” y “¡Pongan huevo que esto es Quilmes!” fueron algunos de los gritos que se escucharon en medio de la agresión.

TE PUEDE INTERESAR:

La violencia no terminó ahí. Al llegar al estadio, los jugadores encontraron carteles intimidatorios en sus autos con mensajes como: “Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital”. El micro no contaba con custodia policial, lo que facilitó el accionar de los agresores.

¿Cuál fue la reacciones tras el incidente del equipo de Quilmes?

Néstor Frediani, técnico interino que asumió tras la salida de Aldo Duscher, lamentó la derrota y el momento que atraviesa el club: “Estamos tan dolidos como ustedes, compenetrados para revertir la situación y que esto cambie”, declaró en conferencia de prensa. Por su parte, el defensor Federico Tevez fue el único jugador que habló con los medios: “La culpa es nuestra, tenemos que seguir trabajando”.

Con apenas 30 puntos en 26 fechas, Quilmes se ubica en la posición 13 del Grupo A, a solo cinco unidades de la zona de descenso. El equipo ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y la relación entre el plantel y la afición parece completamente rota.

El próximo viernes, Quilmes recibirá a San Miguel en el estadio Centenario, en un duelo que podría marcar un punto de quiebre. La presión es total, y el ambiente, más hostil que nunca.

