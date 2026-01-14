Jugador fue desfigurado del rostro por culpa de un aficionado; así sucedió

La historia del jugador Jack McKenzie parece que ya tuvo un final que la misma justicia concretó. El suceso dejó una herida permanente en el rostro del futbolista, que recibió el impacto de un pedazo de silla en mayo de 2025. El causante de esa seria herida lleva el nombre de David Gowans, quien bajo los efectos del alcohol, lanzó el objeto a la cancha sin pensar que eso podría traerle consecuencias que está lamentando el día de hoy.

¿Qué sucedió el día que un jugador terminó con el rostro desfigurado?

El 17 de mayo de 2025 se enfrentaron el Aberdeen y el Dundee United en el marco de la liga de Escocia. Al final del partido se dio una invasión al campo de parte de la afición local y allí el caos se impuso. Por ello, una silla voló por los aires para golpear a Jack McKenzie, que se acercó a las gradas para agradecer a su afición.

Eso provocó que el futbolista quedara en el suelo, recibiera atención médica y se confirmara una laceración profunda de 5 centímetros en la ceja izquierda y una abrasión de 5 centímetros debajo del ojo izquierdo. Esto le generó una marca que llevará para toda la vida, incluso ya fuera del club donde le sucedió el accidente.

Afortunadamente la herida no alcanzó su ojo, pues la herida realmente quedó muy cercana a este órgano. Sin embargo, las consecuencias fueron totales para David Gowans, quien ya recibió sentencia por sus actos realizados en mayo.

@stvnews Aberdeen player Jack MacKenzie has been left injured after being struck by a seat thrown from the away end during his side’s 2-1 defeat at Tannadice. The defender had to be treated by medical staff following the incident on Sunday. #news #shorts #football #sports ♬ original sound - STV News

¿Qué pasará con David Gowans tras lastimar al jugador con la silla?

El juicio por fin emitió su veredicto final y serán 18 meses de prisión al realizar este acto bajo la influencia del alcohol. El club le impidió entrar de por vida a su estadio y el tribunal le indicó no poder asistir a un partido de futbol durante 10 años. A esto se le suma, que también perdió su empleo en noviembre. Él trabajaba en una empresa petrolera.

Sin futbol, sin libertad y todo por un día donde había consumido al menos medio litro de vodka.