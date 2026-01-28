El jugador que va a reemplazar a Israel Reyes tras su lesión en el Clausura 2026

El conjunto del América confirmó este martes 27 de enero del 2026, que el defensor mexicano, Israel Reyes, será baja del equipo debido a una lesión que sufrió con la Selección Mexicana.

Con su lesión, el equipo de Coapa pierde uno de los hombres más importantes en el esquema de André Jardine y tendrá que buscar a un jugador que pueda remplazarlo en la posición, .

"PARTE MÉDICO. El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", se lee en la publicación.

PARTE MÉDICO El Club América informa que nuestro jugador Israel Reyes presenta una lesión muscular del oblicuo externo y serrato anterior derechos. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/KQH95Rcudf — Club América (@ClubAmerica) January 27, 2026

El jugador que sustituiría a Israel Reyes en el América

André Jardine tendrá una complicada tarea de cubrir la baja de Israel Reyes. Un jugador que sabe estar en diferentes posiciones de la defensa pero que en los últimos juegos fue utilizado como defensor central.

Con su baja por lesión, el jugador que tendría que ocupar esa posición sería el central Ramón Juárez. El mexicano ha estado peleando por su lugar con Cáceres pero con la baja de Reyes los dos podrían ser los elegidos por Jardine.

De igual forma, Jardine cuenta con Néstor Araújo y con el joven Miguel Vázquez para poder cubrir la defensa central en caso de ser necesario,

En el caso de Araújo, ha tenido pocos minutos en los últimos torneos por lo que sería de las últimas opciones que considere el brasileño. Por otra parte, darle minutos a Vázquez les podría ayudar a acumular los minutos de la regla de menores.

¿Cómo se lesionó Israel Reyes?

Apenas la semana anterior, el jugador fue convocado por Javier Aguirre para los partidos amistosos que la Selección Azteca disputó frente a sus similares de Panamá y Bolivia. En el duelo ante los bolivianos, el zaguero de las águilas tuvo que ser sustituido; sin embargo, en ese momento, no quedó claro si se debía a una cuestión de gravedad.