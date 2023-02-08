Los jugadores del Barcelona que no podrían jugar ante el Manchester United

Barcelona lleva un gran desempeño en su paso por LaLiga, su última derrota fue el 16 de octubre ante el Real Madrid. Mientras que, su último empate en la competencia fue el sábado 31 de diciembre ante el Espanyol. En este mes de febrero, regresan las competencias de la UEFA y el Barça se medirá ante el Manchester United en los partidos de eliminación directa para la clasificación a los Octavos de Final.

Xavi Hernandez tendrá que pensar como suplir la ausencia de dos jugadores que son esenciales en su parado táctico, ya que se estima que no lograrían terminar su recuperación y no tendrían minutos en un partido tan importante y decisivo.

El primer partido de la llave se disputará este jueves 16 de febrero en el Spotify Camp Nou. Y la vuelta se jugará en el Estadio Old Trafford el jueves 23 de febrero.

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Busquets no jugaría contra el Manchester United

Uno de los jugadores que no podrá tener minutos es Sergio Busquets. El mediocampista sufrió una lesión en el último juego ante el Sevilla y todo parece indicar que no podría participar en el partido de ida y estaría cerca de perderse el de vuelta.

Busquets sufre de un esguince de ligamento lateral de su tobillo izquierdo. Se estima que su baja sea entre 2 y 3 semanas. Todo dependerá de la evolución que presente el jugador.

La segunda baja que presenta el Barcelona es Ousmane Dembélé. El delantero sufrió una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo en el partido que disputaron ante Girona. Su regreso a las canchas depende de la evolución del jugador pero se estima que este fuera más de tres semanas. Lo que causaría que se perdiera los dos juegos ante el United.

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