Los jugadores de Chivas ya saben los días que tienen prohibido salir de fiesta

Mientras que Gabriel Milito soñaba con recuperar a uno de sus cracks, el cuerpo técnico de Chivas también mantiene una postura firme sobre la disciplina fuera de las canchas. Durante las Fiestas de Octubre en Guadalajara, trascendió una regla clara para sus futbolistas: pueden aprovechar sus días libres, pero no salir de fiesta si al día siguiente deben entrenar.

Así como Chivas podría mantener a Brian Gutiérrez luego de diciembre, el Guadalajara busca sostener la disciplina dentro de la plantilla durante el Apertura 2026. De acuerdo con información trascendida, Milito es estricto con las salidas nocturnas cuando interfieren con las obligaciones deportivas.

Chivas sufre baja para el duelo contra Atlas del Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

¿Qué días los jugadores de Chivas no pueden salir de fiesta?

La regla depende del calendario de entrenamientos. Según trascendió, los jugadores tienen libertad para salir durante sus días de descanso, pero el panorama cambia cuando deben presentarse a trabajar al día siguiente.

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El tema cobra relevancia durante las Fiestas de Octubre, una de las celebraciones más concurridas de Guadalajara, que ofrece conciertos y actividades durante varias semanas. En ese contexto, el cuerpo técnico busca evitar que las salidas afecten la preparación del equipo.

Chivas sumará dos refuerzos que no esperaba para el Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Los jugadores de Chivas deben priorizar sus entrenamientos

La disciplina fuera de la cancha ya había generado comentarios alrededor del Guadalajara. De acuerdo con la información difundida, Milito es estricto con el cumplimiento de sus reglas y los futbolistas que no se adapten a esa dinámica durante ya no formarán parte del plantel, algo que ya habría ocurrido el año pasado.

Justamente hubo muchos rumores de este tipo en el contexto que rodeó a la salida de Alan Pulido del equipo. Diversos reportes señalaron que acudía con frecuencia a eventos de las Fiestas de Octubre. Luego de esto, el futbolista perdió protagonismo hasta quedar separado del equipo.

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El próximo juego de Chivas

Chivas se prepara para enfrentar a Tigres el sábado 17 de octubre en el Estadio Akron, a las 17:07 horas del centro de México. Con el calendario en marcha, la prioridad de Milito es que sus jugadores mantengan la concentración y lleguen en condiciones adecuadas a cada compromiso.

