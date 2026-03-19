Ellos son los jugadores con más goles en la historia del futbol

A lo largo de la historia, han sido muchos los goleadores que han marcado época y han hecho hazañas que hasta la fecha siguen grabadas en la memoria de los amantes del futbol.

Muchos goleadores han marcado récords que son únicos, por lo que se encuentran entre los mejores anotadores de toda la historia, dejando un legado único en el futbol y en los equipos en donde participaron.

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¿Quiénes son los máximos goleadores en la historia del futbol?

En la actualidad, el mejor goleador en la historia del futbol es el portugués, Cristiano Ronaldo con un total de 965 goles, siendo el jugador más cerca de llegar a la famosa marca de las mil anotaciones, el delantero ha marcado en el Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la Selección de Portugal.

El segundo lugar es para el delantero argentino, quien recientemente ha llegado a los 900 goles, los cuales ha anotado con el Barcelona, el Paris Saint-Germain, Inter Miami y con la Selección de Argentina con quien fue parte fundamental para levantar la Copa Mundial de la FIFA.

El tercer puesto es para el austríaco Josef Bican, quien durante muchos años fue el máximo goleador en la historia del futbol, marcó un total de 759 goles, aunque los expertos en la materia han asegurado que pudieron ser muchos más, pero su carrera fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial.

El cuarto puesto es para el brasileño Pelé, aunque durante muchos años la marca fue de 1,283 goles, pero con el paso del tiempo, se dividieron los que se hicieron en duelos amistosos y oficiales, por lo que las marca terminó en 757, los cuales fueron hechos con el Santos de su país y con la Selección.

Finalmente, el quinto lugar es para Romario, quien durante años estuvo deslumbrando al mundo con su talento, pasó por varios clubes y brilló en la Selección de Brasil, marcando un total de 745 goles.

