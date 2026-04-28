Los jugadores que se pierden la Liguilla del Clausura 2026 al ser convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con México
Conoce a los jugadores que se perderán de la Liguilla del Clausura 2026 por ser convocados por México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
Este lunes 27 de abril del 2026, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de los jugadores de la Liga BBVA MX para iniciar el proceso de entrenamiento de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
Una lista de 20 jugadores entre los que aparecen 12 que se perderán la Liguilla con sus equipos pero tienen un lugar asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, al menos de que sufran de alguna lesión que los dejo fuera.
Los jugadores son:
- Raúl Rangel - Chivas - Portero
- Carlos Acevedo - Santos Laguna - Portero
- Luis Romo - Chivas - Mediocampista
- Brian Gutiérrez - Chivas - Mediocampista
- Armando González - Chivas - Delantero
- Roberto Alvarado - Chivas - Delantero
- Erik Lira - Cruz Azul - Mediocampista
- Gilberto Mora - Tijuana - Mediocampista
- Jesús Gallardo - Toluca - Defensa
- Alexis Vega - Toluca - Defensa
- Guillermo Martínez - Pumas - Delantero
- Israel Reyes - América - Defensa
Los equipos sufren sensibles bajas pues son jugadores que registran un buen nivel en el terreno de juego y tienden a marcar la diferencia con sus clubes.
La lista de convocados por Javier Aguirre
Por otra parte, los convocados se terminan de completar con:
Oscar García - León - Portero
Luis Rey - Puebla - Defensa
Eduardo Aguila - Atlético San Luis - Defensa
Jesús González - Tijuana - Defensa
Denzell García - Juárez - Defensa
Iker Fimbres - Rayados - Mediocampista
Jairo Torres - Juárez - Mediocampista
Kevin Castañeda - Tijuana - Delantero
Todos estaran entrenando en el CAR con la Selección Mexicana, buscando poner en punto a sus compañeros para la competición. Los demás convocados fueron llamados por su nivel y porque sus equipos quedaron eliminados, por lo que no les afectaba el poder asistir con México.