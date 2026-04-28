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Los jugadores que se pierden la Liguilla del Clausura 2026 al ser convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con México

Conoce a los jugadores que se perderán de la Liguilla del Clausura 2026 por ser convocados por México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Trofeo Copa Mundial de la FIFA
Trofeo Copa Mundial de la FIFA|Reuters

Escrito por: Iván Vilchis

Con información de: Fernando Campos

Este lunes 27 de abril del 2026, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de los jugadores de la Liga BBVA MX para iniciar el proceso de entrenamiento de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Una lista de 20 jugadores entre los que aparecen 12 que se perderán la Liguilla con sus equipos pero tienen un lugar asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, al menos de que sufran de alguna lesión que los dejo fuera.

Los jugadores son:

  1. Raúl Rangel - Chivas - Portero
  2. Carlos Acevedo - Santos Laguna - Portero
  3. Luis Romo - Chivas - Mediocampista
  4. Brian Gutiérrez - Chivas - Mediocampista
  5. Armando González - Chivas - Delantero
  6. Roberto Alvarado - Chivas - Delantero
  7. Erik Lira - Cruz Azul - Mediocampista
  8. Gilberto Mora - Tijuana - Mediocampista
  9. Jesús Gallardo - Toluca - Defensa
  10. Alexis Vega - Toluca - Defensa
  11. Guillermo Martínez - Pumas - Delantero
  12. Israel Reyes - América - Defensa

Los equipos sufren sensibles bajas pues son jugadores que registran un buen nivel en el terreno de juego y tienden a marcar la diferencia con sus clubes.

La lista de convocados por Javier Aguirre

Por otra parte, los convocados se terminan de completar con:

Oscar García - León - Portero

Luis Rey - Puebla - Defensa

Eduardo Aguila - Atlético San Luis - Defensa

Jesús González - Tijuana - Defensa

Denzell García - Juárez - Defensa

Iker Fimbres - Rayados - Mediocampista

Jairo Torres - Juárez - Mediocampista

Kevin Castañeda - Tijuana - Delantero

Todos estaran entrenando en el CAR con la Selección Mexicana, buscando poner en punto a sus compañeros para la competición. Los demás convocados fueron llamados por su nivel y porque sus equipos quedaron eliminados, por lo que no les afectaba el poder asistir con México.

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