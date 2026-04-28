Los jugadores que se pierden la Liguilla del Clausura 2026 al ser convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con México

Este lunes 27 de abril del 2026, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de los jugadores de la Liga BBVA MX para iniciar el proceso de entrenamiento de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Una lista de 20 jugadores entre los que aparecen 12 que se perderán la Liguilla con sus equipos pero tienen un lugar asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, al menos de que sufran de alguna lesión que los dejo fuera.

Los jugadores son:



Raúl Rangel - Chivas - Portero Carlos Acevedo - Santos Laguna - Portero Luis Romo - Chivas - Mediocampista Brian Gutiérrez - Chivas - Mediocampista Armando González - Chivas - Delantero Roberto Alvarado - Chivas - Delantero Erik Lira - Cruz Azul - Mediocampista Gilberto Mora - Tijuana - Mediocampista Jesús Gallardo - Toluca - Defensa Alexis Vega - Toluca - Defensa Guillermo Martínez - Pumas - Delantero Israel Reyes - América - Defensa

Los equipos sufren sensibles bajas pues son jugadores que registran un buen nivel en el terreno de juego y tienden a marcar la diferencia con sus clubes.

La lista de convocados por Javier Aguirre

Por otra parte, los convocados se terminan de completar con:

Oscar García - León - Portero

Luis Rey - Puebla - Defensa

Eduardo Aguila - Atlético San Luis - Defensa

Jesús González - Tijuana - Defensa

Denzell García - Juárez - Defensa

Iker Fimbres - Rayados - Mediocampista

Jairo Torres - Juárez - Mediocampista

Kevin Castañeda - Tijuana - Delantero

Todos estaran entrenando en el CAR con la Selección Mexicana, buscando poner en punto a sus compañeros para la competición. Los demás convocados fueron llamados por su nivel y porque sus equipos quedaron eliminados, por lo que no les afectaba el poder asistir con México.

