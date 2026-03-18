OFICIAL: Así se jugaran los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2025-26
Han quedados definidos los partidos de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League y así se jugaran los encuentros
Este miércoles 18 de marzo del 2026, quedaron definidos los enfrentamientos de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Los ocho equipos clasificados son: Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG y Sporting Lisboa.
Los partidos de los Cuartos de Final quedaron de la siguiente forma:
- PSG vs Liverpool
- Real Madrid vs Bayenr Munich
- Barcelona vs Atlético de Madrid
- Sporting CP vs Arsenal
The quarter-finals are looking tasty 🤤#UCL pic.twitter.com/ACLRR7wccv— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026
Fecha y hora de los juegos de Cuartos de Final de la Champions League
Para los Cuartos de Final de la Champions League, los encuentros se van a jugar de la siguiente forma; los juegos de ida serán el 7 y el 8 de abril del 2026, mientras que los de vuelta serán el 14 y 15 de abril de 2026.
Los juegos de ida se disputaran de la siguiente forma:
- Real Madrid vs Bayenr Munich el martes 7 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
- Sporting CP vs Arsenal el martes 7 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
- Barcelona vs Atlético de Madrid el miércoles 8 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
- PSG vs Liverpool el miércoles 8 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
Los juegos de vuelta se disputaran de la siguiente forma:
- Barcelona vs Atlético de Madrid el martes 14 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
- PSG vs Liverpool el martes 14 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
- Real Madrid vs Bayenr Munich el miércoles 15 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.
Sporting CP vs Arsenal el miércoles 15 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.