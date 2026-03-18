OFICIAL: Así se jugaran los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2025-26

Este miércoles 18 de marzo del 2026, quedaron definidos los enfrentamientos de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Los ocho equipos clasificados son: Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG y Sporting Lisboa.

Los partidos de los Cuartos de Final quedaron de la siguiente forma:



PSG vs Liverpool

Real Madrid vs Bayenr Munich

Barcelona vs Atlético de Madrid

Sporting CP vs Arsenal

Fecha y hora de los juegos de Cuartos de Final de la Champions League

Para los Cuartos de Final de la Champions League, los encuentros se van a jugar de la siguiente forma; los juegos de ida serán el 7 y el 8 de abril del 2026, mientras que los de vuelta serán el 14 y 15 de abril de 2026.

Los juegos de ida se disputaran de la siguiente forma:

Real Madrid vs Bayenr Munich el martes 7 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

el martes 7 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. Sporting CP vs Arsenal el martes 7 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

el martes 7 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. Barcelona vs Atlético de Madrid el miércoles 8 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

el miércoles 8 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. PSG vs Liverpool el miércoles 8 de abril del 2026 en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.

Los juegos de vuelta se disputaran de la siguiente forma:

