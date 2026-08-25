Jugó en Cruz Azul y hoy lo obligaron a fichar por un club de Argentina por una insólita cláusula

Gonzalo Carneiro no tuvo el paso que muchos esperaban por Cruz Azul. Con recorrido en Europa y pasado en un grande sudamericano como lo es São Paulo, el delantero uruguayo llegó a La Noria a mediados de 2022 para disputar el Torneo Apertura de dicha temporada. Sin embargo, la ilusión de la afición se fue desvaneciendo con el paso de las semanas.

El atacante jugó varias jornadas como titular, pero las lesiones y su difícil adaptación a la Liga BBVA MX condenaron rápidamente su salida. Disputó un total de 24 partidos con la camiseta de Cruz Azul y convirtió solo 4 goles. Carneiro armó las maletas y se marchó de México tras el Clausura 2023, pero hoy vive un presente aún más oscuro.

Carneiro estuvo “obligado” a fichar por su nuevo equipo

Luego de haber jugado tres años en Nacional de Montevideo, el delantero charrúa rescindió su contrato y fichó con Banfield como agente libre, equipo que suele ocupar los puestos medios-bajos de la tabla en el futbol argentino. Sin embargo, pocos saben que Carneiro se vio obligado a fichar por un club extranjero tras dejar Uruguay.

Gonzalo Carneiro, exjugador de Cruz Azul|Crédito: Getty Images

Resulta que Nacional estableció una cláusula con Carneiro para que este no pueda fichar por Peñarol tras salir del club, su rival de toda la vida. En caso de que el ex Cruz Azul firmara por el ‘Carbonero’, debería pagar una suma de 200 mil dólares a la directiva del ‘Bolso’ por no cumplir con la cláusula establecida en su contrato.

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Así fue el paso de Gonzalo Carneiro por Cruz Azul

Gonzalo Carneiro llegó a Cruz Azul en julio de 2022 mediante un préstamo por un año con opción de compra. El delantero procedía del FC Sion de Suiza, aunque venía de jugar cedido en Liverpool de Uruguay, y fue solicitado por Diego Aguirre para reforzar el ataque de La Máquina.

Durante el Apertura 2022 convirtió tres goles frente a FC Juárez, Mazatlán y Pumas. Sin embargo, su producción disminuyó en el Clausura 2023, torneo en el que solamente marcó de penal ante Puebla. En total, registró cuatro anotaciones y una asistencia en 24 partidos disputados.

Su rendimiento no convenció a la directiva cementera, que decidió no ejercer la opción de compra ni renovar su préstamo. Carneiro dejó Cruz Azul en mayo de 2023 y posteriormente regresó a Uruguay para incorporarse a Nacional de Montevideo.