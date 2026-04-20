Jugó en Puebla, llegó a valer 80 millones, rechazó a la Selección Mexicana y hoy está sin equipo a sus 32 años

La historia de Santiago Ormeño en el futbol mexicano fue como esa única canción famosa de ese artista al que nunca más volvimos a escuchar. La Franja del Puebla un día puso a un ariete méxico-peruano y de ahí, empezó la magia de 'Ormegol'. Su 1.87 cm de estatura, su buen manejo de perfiles y la facilidad de estar en el momento oportuno en el área para mandar el balón al fondo de las redes despertó en Puebla un sentimiento que hace mucho no se sentía; el de la ilusión.

23 goles y dos asistencias en 68 partidos con la camiseta albiazul son números bastante respetables para cualquier delantero hoy en día en el futbol mexicano. Tras su paso con los Enfranjados, militó en el hoy Cusco FC de Perú, país al que decidió representar en lugar de la selección de nuestro país. Todo parecía ir ' viento en popa', fue fichado por el Club León por cuatro millones de euros (poco más de 80 millones de pesos) en verano de 2021 y era un constante en las convocatorias peruanas.

Caída libre

Lamentablemente para su causa, Ormeño no pudo destacar en La Fiera y solo anoto tres goles en 33 partidos disputados. Chivas del Guadalajara y los Bravos de Juárez fueron sus siguientes paradas, pero, la magia del gol se había ido. Solo dos tantos en 25 partidos disputados (repartidos en ambos clubes) fueron suficiente para que poco a poco desapareciera del mapa.

En febrero de 2025, el QD Hainiu de China se hizo de sus servicios, pero, la aventura por el gigante asiático duró muy poco. Dos partidos para Ormeño en el club y para julio de ese mismo año estaba sin equipo. Hoy en día, el futbolista que empezó en América Coapa es agente libre y vale menos de un millón de pesos según el portal Transfermarkt. Cenizas quedan de aquel ariete que deslumbró en los Viernes Botanero y hacía emocionar a Súper Camote en el Estadio Cuauhtémoc.